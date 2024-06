Roland Garros - Un grande Arnaldi per due set, ma non basta: vince Tsitsipas

Poteva sognare in grande, specialmente sul 6-3, 5-3, ma alla lunga Stefanos Tsitsipas ha preso le redini del match e conquistato l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Solo applausi per Matteo Arnaldi, che ha lottato e sorpreso il greco praticamente per due set prima di cedere pian piano alla sua forza.

Resta l'importante avventura nello Slam parigino per il sanremese, che era reduce dalla splendida vittoria ai danni di Andrey Rublev (testa di serie numero 6 del tabellone). L'azzurro deve cominciare fronteggiando una delicata situazione di 15-40: con autorevolezza, riesce ad annullare le due palle break, più un'altra opportunità durante i vantaggi, e a comandare nel punteggio.

Il giocatore ligure cerca subito di non far prendere ritmo con il dritto al suo avversario, costringendolo quando ne ha la possibilità di affidarsi al rovescio. In fiducia con tutti i colpi da fondo campo, Arnaldi trova il guizzo per ottenere e sfruttare una palla break nel quarto game, salendo sul 4-1.

Il greco torna presto all'attacco in risposta, ma ancora una volta l'italiano non trema sul 15-40 e si consolida al servizio, fino al 6-3 finale. La musica non cambia nel secondo set: il 23enne non soffre con la seconda l'aggressività del giocatore di Atene ed è abile a mettere in difficoltà il suo ostico dritto con il rovescio lungolinea.

Tsitsipas continua a non convertire le chances comunque a disposizione e tocca lo 0/7 nella voce delle palle break. Dall'altra parte della rete il suo avversario è concentratissimo e nei momenti con un po' più di pressione alle spalle fa sempre la scelta giusta e non si tira indietro a spingere.

Sul 2-2 si presenta un'occasione nel turno in battuta del greco e Matteo è bravissimo a coglierla, guadagnandosi un vantaggio importante. Il numero 35 al mondo resiste al servizio fino al 5-3 e avrebbe addirittura l'opportunità di chiudere subito il parziale, ma questa volta non porta a casa uno dei tre set point.

Stefanos ne cancella anche un quarto prima di rientrare completamente in partita (5-5). I due si spingono al tie-break, nel quale l'ex finalista del Roland Garros è cresciuto come rendimento e pareggia i conti (7 punti a 4).

Il risultato del tie-break sblocca definitivamente Tsitsipas, che comincia a controllare gli scambi specialmente col dritto come non gli era mai riuscito (o quasi) nei primi due set. Arnaldi inizia a calare fisicamente e dal punto di vista mentale, subendo subito il break nel game di apertura.

Mentre il greco difende senza particolari problemi i turni in battuta, l'azzurro deve faticare e annullare diverse palle break. Il greco, con un altro break nel quinto game, indirizza definitivamente il set e lo conquista per 6-2.

Nel quarto parziale il greco non indugia e sfrutta il momento positivo per mettere una serie ipoteca sul match: 4-0, doppio break e per Arnaldi speranze di rimonta ridotte al lumicino. Poco dopo Tsitsipas stampa un altro 6-2 e archivia la pratica in oltre tre ore di gioco.