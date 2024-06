Roland Garros - Cocciaretto si ferma agli ottavi con Gauff. Doppio bagel per Swiatek

Coco Gauff si è dimostrata semplicemente superiore, Elisabetta Cocciaretto ha lottato con tutta se stessa ma alla fine ha dovuto cedere. La tennista italiana è costretta a fermarsi agli ottavi di finale del Roland Garros, dopo tre splendide vittorie nei primi turni.

L'azzurra ha provato a impensierire la statunitense, che si è però presentata in campo concentrata e subito in fiducia coi colpi. Un servizio dominante e una velocità di palla senza dubbio più alta negli scambi hanno consentito all'americana di indirizzare il primo set, portandosi avanti 5-0 in poco meno di 20 minuti.

La 23enne è riuscita almeno a sbloccarsi prima di concedere per 6-1. La numero 3 del mondo ha cercato di prendere immediatamente l'inerzia anche nel secondo parziale, ma la nativa di Ancona ha risposto al break subìto in apertura.

Gauff ha iniziato a commettere qualche errore gratuito in più ma questo non l'ha impedita di strappare nuovamente la battuta all'italiana. In poco meno di un'ora la giocatrice classe 2004 ha chiuso il match in suo favore col punteggio finale di 6-1, 6-2.

Swiatek, doppio bagel

Non c'è mai stata neppure una partita sul Philippe-Chatrier fra Iga Swiatek e Anastasija Potapova. La numero uno ha cominciato a dominare fin dai primi scambi e dopo pochi game la russa è andata in totale confusione, non riuscendo a trovare un modo di vincere nemmeno un punto.

Con entrambi i set indirizzati e compromessi, la 23enne non ci ha più provato e si è arresa rimediando un doppio bagel (appena 10 punti conquistati in tutto il match). La tennista di Varsavia è approdata così ai quarti di finale dopo appena 40 minuti di gioco.

Una cosa abbastanza unica da vedere in un quarto turno di un torneo dello Slam. È terminata agli ottavi la corsa della serba Olga Danilovic, una delle sorprese della prima settimana a Parigi. Marketa Vondrousova, testa di serie numero 5 del tabellone principale, ha sconfitto la serba per 6-4, 6-2 sul Suzanne-Lenglen in un'ora e 20 minuti.