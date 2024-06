Novak Djokovic e Lorenzo Musetti: l'epico match entra nella storia del Roland Garros

Un match folle, sorprendente soprattutto per il livello che i due hanno mostrato nei primi due equilibratissimi set. Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, già entrati in campo con un notevole ritardo rispetto all'iniziale programma sul Philippe-Chatrier (il motivo è l'aggiunta di Dimitrov-Bergs a seguito della sfida che ha visto protagonista Zverev e Griekspoor), hanno dato vita a uno spettacolo meraviglioso, che avrebbe meritato tutt'altro palcoscenico sugli spalti.

Alle ore 3:07, a seguito di 4 ore e mezza di gioco, il campione serbo ha archiviato la pratica dopo essersi ritrovato sotto 2-1.

La battaglia entra nella storia

Nessun altro incontro nella storia del Roland Garros si era mai spinto fino a quell'ora.

Infatti, la lotta estenuante tra il 37enne di Belgrado e l'azzurro sarà ricordata come la partita terminata più tardi in assoluto a Parigi: a favorite questo traguardo è stato senza dubbio l'inizio oltre le 22:30.

Il record è stato così tolto a un altro confronto che registrava in campo un tennista italiano: si tratta proprio di Jannik Sinner nell'edizione del 2020, che lo portò a giocarsi per la prima volta in carriera i quarti di finale in un Grande Slam.

L'altoatesino si è trovato dall'altra parte della rete niente meno che il re della terra battuta Rafael Nadal, poi vincitore della competizione: la battaglia si è conclusa all'1:30 del mattino, col punteggio finale di 7-6, 6-4, 6-1.

Il 22enne toscano è andato davvero vicino a scrivere una pagina importante della sua carriera in Francia. Rispetto a tre anni fa, che sul centrale conquistò i primi due parziali prima di arrendersi alla forza di Nole, Musetti ha mostrato un livello alto per tre set e mezzo: i suoi cali a livello fisico hanno rivitalizzato allo stesso tempo un Djokovic in grandissima difficoltà, che ha ripreso il controllo del match e si è garantito per l'ennesima volta l'ingresso alla seconda settimana di un torneo dello Slam.