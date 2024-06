Roland Garros - Musetti sfiora il colpo, Djokovic la ribalta dopo 4 ore e mezza

Novak Djokovic si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros e affronterà l'argentino Francisco Cerundolo. In una partita giocata nella notte di Parigi, il numero 1 del mondo ha superato dopo una lunga battaglia di cinque set e 4 ore e mezza di gioco Lorenzo Musetti.

La partita che è iniziata con due ore di ritardo per il protrarsi delle sfide precedenti, è stata avvincente con scambi altamente spettacolari. Qualche rimpianto per Musetti che ha giocato a lungo alla pari e in diversi tratti anche meglio rispetto a Djokovic ma alla distanza è stato il 37enne serbo ad averne di più.

Il calo da metà quarto set di Musetti è stato importante. Punteggio finale 7-5 6-7 2-6 6-3 6-0 per il serbo, la partita è terminata alle 3.07 del mattino di Parigi.

Nel primo set è stato l'allievo di Simone Tartarini e Corrado Barazzutti a mettere per primo la testa avanti con un break ottenuto al terzo gioco.

Break però restituito immediatamente. Quando tutto lasciava pensare al tie break come epilogo del set, Djokovic ha piazzato la zampata decisiva nel dodicesimo gioco strappando il servizio al tennista italiano. Quasi un'ora di gioco per questo primo set.

Nel secondo parziale è stato il serbo a conquistare per primo il break e, nonostante dopo lunghi scambi, abbia dimostrato chiari segnali di affaticamento, si è involato sul 4-1. Ma nel settimo game Musetti è rientrato nel parziale strappando il servizio al serbo.

Serbo molto meno reattivo in questo momento della partita e con il chiaro intento di abbreviare lo scambio con continue discese a rete. Si è arrivati al tie break. Musetti ha iniziato alla grande andando sul 3-0 ma il serbo ha recuperato e ha ripreso l'italiano sul 3-3.

Sul 6-5 in suo favore il serbo si è visto annullare un set point da uno smash vincente di Musetti. Dritto largo del serbo e volée di rovescio vincente di Musetti: 8-6 per l'italiano. Un set pari alle 1.01 del mattino.

Terzo set con Musetti che ha servito per primo e ha ottenuto il break a zero nel quarto game involandosi sul 3-1 poi consolidando sul 4-1. Serbo sempre più in affanno e Musetti dominante che ha chiuso 6-2 alle 1.43.

Quarto set con Djokovic ancora bloccato sulle gambe, in chiaro affanno fisico che ha cercato con continuità la rete ma spesso e volentieri è stato infilato dai passanti di Musetti. Ma il serbo è stato il primo a portarsi avanti di un break sul 3-2 in un game nel quale Musetti era 40-15.

Questo è stato il momento di svolta della partita. Rinvigorito dal vantaggio ha allungato sul 5-2, ha perso il servizio ma l'ha strappato a Musetti per chiudere 6-3. Due set pari alle 2.31 del mattino. Quinto set senza storia con Djokovic che ha servito per primo e ha chiuso 6-0 con una risposta di dritto vincente.

Nelle altre partite Taylor Fritz ha eliminato in 5 set Thanasi Kokkinakis, Francisco Cerundolo ha eliminato Tommy Paul in 4 set e Casper Ruud ha superato in 4 set Tomas Etcheverry.