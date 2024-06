Inizieranno domani gli ottavi di finale del Roland Garros. In attesa di scoprire se la pioggia darà un po' di tregua al torneo, gli organizzatori hanno diffuso il programma che vedrà impegnati la numero uno del mondo WTA Iga Swiatek, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Sarà il Court Philippe-Chatrier a ospitare le loro partite e quella di una fantastica Elisabetta Cocciaretto, per la prima volta in grado di raggiungere il quarto turno in un torneo del Grande Slam. Apre i giochi Swiatek alle ore 11:00 contro Anastasia Potapova.

A seguire Cocciaretto tenterà la grande impresa contro Coco Gauff.

Roland Garros - Day 8: ecco quando giocano Sinner, Arnaldi e Cocciaretto

Non prima delle 14:00, Carlos Alcaraz se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, bravo a eliminare in tre set Ben Shelton al terzo turno.

I due si sono affrontati già cinque volte in carriera e il canadese è avanti 3-2 nel computo degli scontri diretti. Alcaraz e Auger-Aliassime, però, non hanno mai avuto modo di affrontarsi sulla terra battuta.

Il match tra Sinner e Corentin Moutet animerà la sessione serale con il pubblico francese pronto a caricare il tennista di casa. Per l'altoatesino si tratta di una sfida inedita che cercherà di non trasformare in battaglia sin dal primo scambio per evitare di scaldare gli spettatori parigini.

Matteo Arnaldi, che ha sconfitto in tre set Andrey Rublev, darà vita a una super partita contro Stefanos Tsitsipas. Il nativo di Sanremo scenderà in campo dopo Olga Danilovic-Marketa Vondrousova.

Ecco il programma completo