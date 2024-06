Roland Garros - Paolini conquista gli ottavi. Pochi problemi per Sabalenka e Rybakina

Due italiani agli ottavi di finale nel tabellone maschile del Roland Garros, ma anche due azzurre in quello femminile. Dopo Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini ha saputo regalare all'Italia un'altra gioia nell'edizione 2024 dello Slam parigino e raggiunto la connazionale alla seconda settimana del torneo.

Non appena il maltempo abbia deciso di dare una tregua sulla capitale francese, la toscana ha finalmente potuto giocare il suo match contro Bianca Andreescu (ex campionessa Slam per la vittoria degli Us Open nel 2019) sul campo 3.

Nonostante la lunghissima pausa e l'incertezza dell'inizio della sfida, la 28enne ha cominciato benissimo e messo subito alle strette la canadese. La giovane 23enne non ha preso immediatamente il ritmo, sbagliando tanto da fondo campo: la ragazza di Castelnuovo di Garfagnana ne ha così approfittato per assicurarsi senza troppa fatica il primo set per 6-1.

Nel secondo, mentre Jasmine si è un attimo allontanata dal livello alto mostrato nei minuti iniziali di match, Andreescu ha reagito alla grande di fronte alle difficoltà ed è stata in grado di rientrare in partita (6-3).

Nel terzo sono però tornati i problemi per l'atleta classe 2000, con Paolini che le ha rifilato un severo bagel. Nel prossimo turno ci sarà la sorprendente russa Elina Avanesjan, che ha eliminato la cinese Zheng (numero 7 del main draw).

Sabalenka e Rybakina vincono in due set

Aryna Sabalenka ha vinto anche il terzo confronto stagionale contro la sua migliore amica del circuito Paula Badosa. La spagnola, sul Philippe-Chatrier, ha dato l'impressione di poter lottare con la numero 2 al mondo nel primo set: avanti 4-2 e anche 5-3, l'iberica ha trovato il modo di sorprendere in più occasioni la bielorussa in risposta ma non di difendere contemporaneamente i suoi turni di servizio.

La 26enne di Minsk ha saputo rispondere colpo su colpo e, una volta ristabilita la parità sul 5-5, ha cominciato a esprimere un tennis di livello decisamente più alto. Badosa, numero 139 del mondo solo sulla carta, ha ceduto per 7-5 e non è riuscita a racimolare più di un game nel secondo parziale (6-1).

Le qualità di Elise Mertens, attualmente numero 2 nel ranking Wta di doppio, hanno messo in difficoltà Elena Rybakina solamente nella fase iniziale del primo set. Non appena la kazaka è entrata a tutti gli effetti nel match, cominciando a concedere poco alla sua avversaria rispetto ai game inaugurali, la belga ha potuto poco per restare aggrappata alla partita. 6-4, 6-2 il risultato finale in poco più di un'ora.