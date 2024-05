Roland Garros - Carlos Alcaraz elimina Korda. Sarà Moutet a sfidare Jannik Sinner

Carlos Alcaraz vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Nella sessione serale del venerdì a Parigi si è qualificato battendo lo statunitense Sebastian Korda col punteggio di 6-4 7-6 6-3. Buona prova del tennista iberico sempre in controllo della partita.

Primo set iniziato subito con un break a favore dello spagnolo che però viene restituito immediatamente. Il punteggio ha seguito i servizi fino al 4-4, qui Alcaraz ha strappato il servizio a Korda e ha chiuso il set 6-4.

Secondo set con lo spagnolo subito avanti di un break (3-1) ma raggiunto di nuovo sul 3-3. Epilogo del set al tie break deciso da un minibreak sul 6-5 per Alcaraz quando lo spagnolo ha preso in mano il pallino del gioco e ha concluso con un devastante dritto.

Il terzo set ha visto il numero 3 del tabellone andare in fuga sul 3-1 e non è più stato ripreso. Successo netto anche per il greco Stefanos Tsitsipas che sarà il prossimo avversario di Matteo Arnaldi con l'italiano che a sorpresa ha estromesso dal torneo Andrey Rublev.

Per il giocatore greco nessun problema contro il cinese Zhizhen Zhang superato con il punteggio di 6-3 6-3 6-1. L'avversario di Jannik Sinner in ottavi di finale sarà il francese Corentin Moutet. Dopo due battaglie vinte al quinto set contro Atmane e Baez, Sebastian Ofner ha ceduto alla distanza contro il giocatore francese.

Punteggio finale per il transalpino 3-6 6-4 6-4 6-1. Interrotte per pioggia e rinviate a domani le sfide sui campi esterni: Grigor Dimitrov conduce 6-3 2-1 su Zizou Bergs, Felix Auger Aliassime è in vantaggio 5-4 nel primo set contro Ben Shelton; infine Hubert Hurkacz conduce 2 set a zero su Denis Shapovalov (6-3 7-6) ed è in vantaggio 2-1 nel terzo.

Roland Garros, singolare femminile: questa volta nessun problema per la numero 1 Iga Swiatek

Nel singolare femminile nessun problema questa volta per la numero 1 Iga Swiatek. Dopo lo scampato pericolo della sfida di secondo turno contro Naomi Osaka nella quale ha vinto dopo aver salvato un match point, la numero 1 del mondo non ha avuto problemi di nessun tipo contro Marie Bouzkova regolata 6-4 6-2.

Avanti anche Ons Jabeur che ha battuto Leylah Fernandez con il punteggio di 6-4 7-6- Agli ottavi anche Marketa Vondrousova e Clara Tauson.