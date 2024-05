Roland Garros - Day 7: ecco l'orario del match tra Djokovic e Musetti. C'è Paolini

Attesissima per la sfida che vedrà protagonisti il campione serbo e il 22enne di Carrara

Roland Garros, Day 6 - Ecco quando scenderanno in campo Jannik Sinner e Alcaraz

Sul Suzanne-Lenglen la scena sarà presa da Daniil Medvedev, opposto al ceco Tomas Machac, e dal norvegese Casper Ruud, che in chiusura di giornata dovrà sfidare l'argentino Etcheverry.

I due si riaffronteranno su questo palcoscenico a distanza di tre anni dal primo sorprendente precedente: molti ricorderanno quella lotta, in cui l'azzurro sorprese tutti e conquistò i primi due set al tie-break, prima di cedere fisicamente al campione serbo 6-1, 6-0, 4-0, ritirandosi a pochi game dalla fine.

La sessione diurna sarà completata da Alexander Zverev, testa di serie numero 4 del main draw, che dovrà vedersela con l'olandese Tallon Griekspoor. Gran finale, in serata non prima delle ore 20:15, con la battaglia che vedrà protagonisti Novak Djokovic e Lorenzo Musetti.

Sul Philippe-Chatrier si comincerà, come sempre, alle ore 12 con l'incontro tra la kazaka Elena Rybakina e la belga Elise Mertens. A seguire una sfida molto interessante tra due grandi amiche: si tratta della bielorussa Aryna Sabalenka e della spagnola Paula Badosa, che si ritroveranno una di fronte all'altra per la terza volta quest'anno dopo gli incroci a Miami sul cemento e a Stoccarda sui campi indoor di terra battuta.

Sabato 1° giugno si disputeranno gli ultimi match di terzo turno, nei tabelloni di singolare maschile e femminile, al Roland Garros: gli organizzatori del torneo parigino hanno reso noto in queste ore il programma completo di tutte le gare previste.

