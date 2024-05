Roland Garros - Jannik Sinner c'è e lancia un messaggio ai rivali: Kotov ko in 3 set

Altro importante passo in avanti per l'altoatesino a Parigi

Roland Garros, Day 6 - Ecco quando scenderanno in campo Jannik Sinner e Alcaraz

Entrambi si sono comportati discretamente in battuta nella terza frazione e, ancora una volta, è stato un solo break a fare la differenza. Sinner ha spinto al limite Kotov nel quinto game e il russo si è arreso con un dritto terminato oltre la linea di fondo.

Sinner non si è mai scomposto e ha atteso l'istante giusto per sferrare il primo gancio al match sul 2-2. Un break protetto con la consapevolezza che contraddistingue una determinata categoria di tennisti: quella a cui appartengono i migliori.

Kotov ha spinto al massimo in apertura ed è riuscito a salvare diverse palle break - tre nel terzo game - optando per soluzioni complicate ma all'altezza del suo potenziale.

Il russo ha lottato con le forze a disposizione e avrebbe sicuramente esercitato una certa pressione su molti tennisti presenti nel circuito maggiore: non su un campione del calibro di Sinner. Tanti gli scambi da fondo campo che hanno rappresentato un banco di prova per l’altoatesino negli spostamenti; tanti i punti raccolti facendo spostare Kotov da una parte all’altra del campo con continuità.

Alcaraz: “Le condizioni non aiutano il braccio. Alti e bassi? La penso come Djokovic” 1 giorno fa

Gasquet su Jannik Sinner: "E' incredibile, è destinato a restare per anni in vetta" 1 giorno fa

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD