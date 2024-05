“Sono convinto di poter fare un buon match. So il tipo di tennis che lo infastidisce, la chiave sarà variare tanto e non permettergli di comandare” . Sono state queste le parole pronunciate da Matteo Arnaldi alla vigilia del match con Andrey Rublev valido per l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros.

L’azzurro ha eseguito il suo piano partita alla perfezione e raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Parigi grazie al successo numero uno contro un top 10 in un torneo del Grande Slam. Arnaldi ha dimostrato di saper studiare bene gli incontri dal punto di vista tattico insieme al suo team, perché è stato impeccabile sia in fase offensiva che difensiva contribuendo ad alimentare quel caos che spesso bussa alla porta del russo nei momenti importanti.

All’azzurro piace giocare le partite di cartello e, quest’oggi, ha lanciato un significativo messaggio legittimando il suo posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ed eliminando Rublev con il punteggio di 7-6( 6) , 6-2, 6-4.

Roland Garros - Strepitoso Matteo Arnaldi: l'azzurro batte Rublev e vola agli ottavi

Nonostante abbia messo in difficoltà in risposta Rublev in apertura, Arnaldi ha subito il primo break di giornata senza poter opporre resistenza al dritto dell'avversario.

Il contro break, però, è stato immediato e ha consentito al nativo di Sanremo di agguantare il tie.break. Tie-break che ha gestito con attenzione e portato casa salvando un set point. Due brutti errori con il rovescio hanno impedito ad Arnaldi di allungare nel secondo parziale, ma Rublev non ne ha approfittato e ha scagliato la racchetta sul rettangolo di gioco in preda al nervosismo dopo il gratuito che ha consegnato il nuovo vantaggio all'italiano.

Crisi che si è prolungata per diversi minuti traducendosi in un netto 2-6. Il maggiore equilibrio trovato dal russo nella terza frazione è terminato sul 3-3, quando Arnaldi ha pescato una risposta vincente con il dritto sulla palla break e chiuso senza patemi i due turni di battuta successivi.