Il volto di Elisabetta Cocciaretto al termine del match con Liudmila Samsonova è quello di una ragazza che ha lavorato duramente per realizzare i suoi sogni contro tutto e tutti. In pochi hanno creduto in lei prima che il tennis le aprisse le porte del circuito maggiore, ma la giocatrice di Ancona ha risposto sempre con il sorriso fissando gli obiettivi.

L’italiana ha conquistato per la primissima volta in carriera gli ottavi di finale in un torneo del Grande Slam eliminando lungo il cammino le teste di serie numero 13 e 17, ovvero Beatriz Haddad Maia e - appunto - Samsonova.

Contro la tennista russa si è imposta con il punteggio di 7-6( 4) , 6-2 regalandosi una partita con la campionessa in carica degli US Open Coco Gauff, brava a regolare in due set Dayana Yastremska. Un altro appuntamento che non la vedrà partire con i favori del pronostico; un’altra occasione per sorprendere il mondo.

Roland Garros - Cocciaretto conquista per la prima volta gli ottavi in uno Slam

Cocciaretto ha iniziato l'incontro con la solita concentrazione e fatto il possibile per far giocare male Samsonova. Quest'ultima si è imbattuta in una partenza da incubo colpito troppi errori gratuiti con ogni fondamentale.

La 25enne è entrata in partita sul pesante 0-4 e pareggiato i conti sul 5-5 con la complicità di una tesa Cocciaretto. A premiare l'azzurra è stato un tie-break in cui ha mostrato più coraggio e determinazione.

Nel secondo parziale, invece, Samsonova ha alzato bandiera bianca dopo aver sprecato in malo modo tre palle break: una commettendo una grave ingenuità nei pressi della rete. Cocciaretto ha alzato il livello e lasciato solo due game all'avversaria.

Esordio vincente per Andrea Vavassori e Simone Bolelli nel torneo di doppio. Il duo italiano ha sconfitto 6-4, 6-0 Fabian Marozsan e Fernando Romboli.