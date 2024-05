Roland Garros - Paolini avanti con il brivido. Zeppieri spreca un vantaggio di 2 set

Ha dovuto faticare più del previsto Jasmine Paolini per conquistare il terzo turno del Roland Garros per la prima volta in carriera dopo essersi fermata in tre occasioni al secondo. La giocatrice italiana era in totale controllo, ma ha improvvisamente perso l'orientamento e consentito alla qualificata Hailey Baptiste di rientrare in corsa nonostante l'ampia distanza nel punteggio.

Mostrando tutti i progressi compiuti negli ultimi mesi, Paolini si è ritrovata e ha archiviato una partita diventata complicata con il punteggio di 6-4, 7-6( 6) .

Roland Garros - Paolini chiude con il brivido. Kokkinakis batte in rimonta Zeppieri

L'inizio, in realtà, non è stato dei migliori: Paolini ha infatti ceduto la battuta sul 2-2 trasmettendo i primi messaggi di una giornata non idilliaca.

Il contro break, però, è arrivato in maniera immediata spaventando Baptiste. L'americana ha tremato nella parte conclusiva del parziale e commesso un errore sul set point concesso a Paolini. La 28enne ha fiutato il momento favorevole e ristabilito le gerarchie portandosi in pochi minuti sul 5-1 con ben due break in cassaforte.

Game dopo game, Baptiste ha acquisito fiducia con la complicità di Paolini e ricucito lo strappo fino al 5-5. Entrambe hanno avuto la possibilità di brekkare la rispettiva rivale nell'undicesimo e nel dodicesimo gioco; entrambe hanno vanificato tutto.

Nel tie-break a fare la differenza ci ha pensato la maggiore esperienza di Paolini. Qualcosa di simile è accaduto a Giulio Zeppieri con il risultato - purtroppo - opposto. Il tennista classe 2001 ha dominato il primo set e gestito alla grande il secondo registrando un meritato 2-0 ai danni di Thanasi Kokkinakis.

Il rendimento dell'australiano è salito a partire dalla terza frazione e Zeppieri non si è reso pericoloso in risposta. Kokkinakis ha siglato il break nel quarto game e allungato la disputa. Nonostante l'evidente calo, Zeppieri si è salvato nel settimo gioco e guadagnato la chance di servire per il match in quello successivo.

È in quell'istante che la tensione si è impadornita di lui dando nuova energia a Kokkinakis. A un passo dalla sconfitta, il nativo di Adelaide ha rialzato la testa aggiudicandosi il prezioso tie-break. Le emozioni negative hanno colpito anche il corpo di Zeppieri che non ha potuto fare partita pari nel set decisivo a causa dei crampi e si è arreso 6-1, 6-4, 3-6, ( 5) 6-7, 2-6.

Non ha deluso le aspettative la partita tra Casper Ruud e Alejandro Davidovich Fokina. A spuntarla 7-6( 5) , 1-6, 6-3, 4-6, 6-3 al quinto set è stato il norvegese che proseguirà la sua avventura a Parigi, dove difende la finale.