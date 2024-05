Roland Garros - Flavio Cobolli sfiora l'impresa con Rune. Netta vittoria di Musetti

Flavio Cobolli gioca una partita straordinaria e sfiora l'impresa di eliminare il numero 13 del seeding Holger Rune che vince dopo quasi 4 ore di gioco col punteggio di 6-4 6-3 3-6 3-6 7-6. La partita era iniziata nella maniera migliore per Holger Rune che aveva conquistato il primo set per 6-4 con Cobolli che ha perso il servizio nel gioco d'apertura.

Secondo parziale ancora 6-3 per Rune. Nel terzo set è stato Cobolli a portarsi avanti di un break sul 4-2 e poi per arrivare a chiudere il set 6-3. Stesso andamento nel quarto set con break decisivo dell'italiano all'ottavo gioco e chiusura ancora al nono game.

Due set pari e si decide tutto al quinto. Un set che si è giocato punto a punto con Cobolli che ha annullato una delicatissima palla break nel quinto game. Altro momento chiave della partita nell'ottavo gioco con Cobolli che prima è andato 40-15 poi ha annullato una pericolosissima palla del 5-3 che avrebbe mandato il danese a servire per il match.

Nel nono game Cobolli ha alzato ulteriormente il livello, Rune non è riuscito a tenere lo scambio ed è andato sotto 0-40. Ma il giocatore danese è risalito nel game annullando le palle break che questa volta avrebbero mandato il romano a servire per l'incontro.

Sospiro di sollievo per l'allievo di Patrick Mouratoglou. Cobolli non ha battuto ciglio e ha continuato imperterrito a martellare Rune ed è andato sul 5-5. Epilogo al tie break finale: Cobolli ha iniziato con il mini-break.

Ed è andato in fuga sul 6-2 ma Rune non si è arreso e al cambio di campo il punteggio segnava 6-6. Allo sprint finale ha avuto la meglio Rune per 10 punti a 7. Grande rammarico ma resta la straordinaria prova di Cobolli.

Roland Garros, successo per Lorenzo Musetti su Gael Monfils

Nessun problema sul campo centrale per Lorenzo Musetti che ha combattuto solo nel primo set ma poi non ha più avuto difficoltà contro un Gael Monfils apparso decisamente lontano dalle sue giornate migliori.

7-5 6-1 6-4 per il giocatore italiano. Il primo set è stato una festa del break. Ma sul 6-5 in suo favore ha chiuso il primo set. Da quel momento la partita è stata decisamente in discesa per il giocatore di Carrara che ha vinto il secondo set 6-1.

Due set a zero in poco più di un'ora e mezza con un Monfils stanco e sfiduciato. Il terzo set ha seguito i servizi fino al 4-4, qui Musetti a strappato il servizio al francese e ha chiuso il match 6-4. Ora per Lorenzo Musetti c'è un'affascinante sfida di terzo turno contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic con ogni probabilità sul campo centrale sabato 1 giugno.

Nel singolare femminile finito invece il torneo di una comunque bravissima Sara Errani che ha superato un turno in tabellone dopo avere superato anche le qualificazioni. La giocatrice italiana è stata sconfitta 6-2 7-5 da Emma Navarro.