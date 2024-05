Roland Garros, Day 6 - Ecco quando scenderanno in campo Jannik Sinner e Alcaraz

In attesa di scoprire quali partite termineranno e quali potrebbero non trovare il proprio epilogo quest'oggi a causa delle condizioni meteorologiche, gli organizzatori del Roland Garros hanno reso noto il programma del Day 6.

Un programma che vedrà sicuramente impegnati sul Court Philippe-Chatrier Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Le prime a scendere in campo - alle ore 12:00 - saranno Coco Gauff e Dayana Yastremska.

Solo dopo la sfida tra l'americana e l'ucraina, toccherà a Sinner.

L'altoatesino dovrebbe quindi fare il suo ingresso sullo Chatrier intorno alle 13:45/14:00. Il suo avversario porta il nome e il cognome di Pavel Kotov, bravo a vincere contro Stan Wawrinka al secondo turno in quattro set. Sinner ha portato a casa con il punteggio di 6-2, 7-5 l'unico precedente disputato al Masters 1000 di Madrid poche settimane fa.

Ad attendere Iga Swiatek, che è riuscita ad annullare un match point a Naomi Osaka, ci sarà Marie Bouzkova. Carlos Alcaraz è il protagonista della sessione serale - inizio previsto alle ore 20:15 - in quello che si preannuncia come uno dei match di terzo turno più interessanti contro Sebastian Korda.

Elisabetta Cocciaretto aprirà il programma sul Court Suzanne-Lenglen e proverà a superare anche la testa di serie numero17 Lidumila Samsonova. A seguire Matteo Arnaldi-Andrey Rublev e Ons Jabeur-Leylah Fernandez; infine il grande finale con Stefanos Tsitsipas.

Friday OOP at #RolandGarros (singles only)



After all, no singles match will start at 10am 🤣



Also no extra match on Chatrier, that starts at noon.



10am start only for doubles/smaller courts pic.twitter.com/99d1Z1DYEN — José Morgado (@josemorgado) May 30, 2024