Roland Garros - Cocciaretto raggiunge Sinner e Arnaldi. Out Fognini, Sonego e Darderi

L'Italia, dopo il record di qualificazioni al secondo turno del Roland Garros, deve cominciare a registrare l'uscita di scena di diversi tennisti, soprattutto nel tabellone maschile. Nel corso della giornata tre azzurri (Darderi, Sonego e Fognini) hanno ceduto il passo e abbandonato la competizione, mentre la piacevole 'sorpresa' è rappresentata da Cocciaretto, che si è ripetuta e ha raggiunto Sinner e Arnaldi al terzo round.

Luciano Darderi si è dovuto arrendere alla superiorità mostrata da Tallon Griekspoor durante il match. L'italiano non ha sfruttato una grande opportunità che gli si è presentata davanti: avanti di un break, sul 5-4, ha sentito la pressione al servizio e l'olandese ne ha approfittato per riaprire i giochi.

Sul 6-6 è avvenuta l'unica sospensione per pioggia: al rientro, il 27enne è tornato concentratissimo e ha fatto suo il tie-break per 7-2. Il giocatore di Haarlem ha cominciato a dominare grazie a una prima performante e dei colpi precisi, anche nelle vicinanze delle righe, durante gli scambi.

Il giovane 22enne ha provato a resistere ma si è reso conto di non essere in una gran giornata, complice anche un po' di stanchezza a livello fisico dei tanti tornei ravvicinati disputati nelle ultime settimane. Griekspoor ha sfiorato la perfezione in alcuni tratti della sfida e con due break si è portato a casa il secondo parziale per 6-3.

L'olandese, salvando quattro palle break nel terzo gioco, è tornato a padroneggiare e a garantirsi anche il terzo set per 6-3 in poco più di due ore complessive. Lotta senza esclusione di colpi tra Zhizhen Zhang e Lorenzo Sonego, che dopo tre ore e mezza ha alzato bandiera bianca in quattro set.

Piuttosto pesante il parziale inaugurale perso dal torinese, che ha ceduto a zero la battuta proprio nel momento cruciale sul 5-5 (il cinese ha poi archiviato 7-5). La reazione è stata importante e ha permesso al 29enne di ottenere il break nel sesto game (4-2) e conquistare il set per 6-3.

Zhang ha poi preso il largo: netto 6-1 e super partenza anche nel quarto (4-1); Sonego ha provato a non mollare, ma è stato capace di recuperare un solo break dei due di svantaggio. Il 27enne di Shanghai ha chiuso 6-4 e si è garantito il passaggio al prossimo turno.

Match completamente da dimenticare per Fabio Fognini, che ha rimediato una brutta sconfitta per mano dello statunitense Tommy Paul (testa di serie numero 14). 6-1, 6-0, 6-2 il pesante e severo punteggio in favore dell'americano, che si è dimostrato in fiducia dopo la vittoria netta all'esordio contro l'argentino Cachin.

Elisabetta Cocciaretto raggiunge Sinner e Arnaldi al terzo turno

Bella e convincente l'affermazione di Elisabetta Cocciaretto nel secondo round di Parigi ai danni di Cristina Bucsa (numero 73 del mondo). La giocatrice di Ancona è entrata in campo nel modo giusto e ha praticamente dominato il primo set in 28 minuti, lasciando solo un game alla spagnola (6-1).

Nel secondo l'italiana ha cancellato le possibilità dell'avversaria di portarsi in vantaggio e, con un break nel quinto game, ha gestito fino al 6-4 finale.