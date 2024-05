Roland Garros - Arnaldi si regala il terzo turno. Medvedev e Sabalenka in scioltezza

Ha lottato, superato le difficoltà emerse durante il match e non si è fatto sorprendere dalle diverse interruzioni per pioggia, anzi le ha sfruttate per recuperare o chiudere un set. Matteo Arnaldi si è così regalato per la prima volta in carriera la qualificazione al terzo turno del Roland Garros, restando imbattuto negli scontri diretti con i tennisti francesi (8 successi su altrettanti confronti).

Dopo Arthur Fils, anche Alexandre Muller si è dovuto arrendere all'azzurro. Dal 5-3 di mercoledì, il sanremese è rientrato in campo concentrato e ha saputo conquistare il set per 6-4 grazie al successivo turno di servizio.

Il ligure ha mostrato una superiorità ancora più evidente negli scambi rispetto al giorno prima e il transalpino non è riuscito a trovare quella continuità necessaria in battuta: il 23enne ha spinto ed è stato premiato nel secondo parziale, ottenuto per 6-1.

Partenza da rivedere invece nel terzo set, con Muller (d'orgoglio e aiutato dal pubblico francese) abile a portarsi avanti 2-0 e ad avere una chance per salire a quota 3. A salvare Arnaldi è stata proprio la pioggia, che ha fermato la sfida per circa 30 minuti.

Al rientro Matteo ha ribaltato lo svantaggio, rientrando sul 2-2 e guadagnandosi un altro break. Decisivo poi il settimo game: l'italiano ha annullato ben sei palle del contro-break e si è portato sul 5-2. Qualche difficoltà nel chiudere la pratica ma alla fine Matteo si è imposto 6-3 in due ore e mezza effettive di gioco.

Daniil Medvedev, in formato deluxe al servizio, si è sbarazzato di Miomir Kecmanovic nel match di secondo turno disputato sul Suzanne-Lenglen. Il tennista russo ha concesso appena un game in due set al serbo, che è non affatto sembrato in buone condizioni fisiche e sul 6-1, 5-0 ha comunicato al giudice di sedia la sua volontà di ritirarsi.

La testa di serie numero 5 del tabellone ha dominato con l'87% di prime messe in campo, che gli ha permesso poi di vincere l'85% dei punti.

Anche Dimitrov e Sabalenka sul velluto

Un'altra partita che è andata in archivio in poco più di un'ora per Aryna Sabalenka sul Philippe-Chatrier.

La bielorussa, dopo i primi game in cui ha commesso parecchi errori (2-2), ha cominciato a giocare il suo tennis e a non lasciare praticamente scampo alla giapponese Moyuka Uchijima. La nativa di Minsk ha preso il largo nel set inaugurale fino al 6-2 e ha lasciato nuovamente due game all'avversaria nel secondo parziale, chiuso in 34 minuti.

Grigor Dimitrov, decimo del seeding, ha eliminato l'ostacolo ungherese Fabian Marozsan dalla competizione parigina. Il bulgaro è partito fortissimo e si è imposto nettamente nel primo set, rifilando un severo bagel al rivale.

Il 24enne di Budapest ha cercato di reagire, recuperando anche il break di svantaggio nel parziale successivo: ancora una volta, però, l'atleta 33enne è salito di livello e ha strappato addirittura a zero la battuta a Marozsan nell'ottavo gioco, chiudendo poi 6-3. Nel terzo set a Grigor è bastato un break per controllare il match e avanzare al round successivo (6-4).