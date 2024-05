Le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo contro Richard Gasquet

Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros. Il giocatore italiano ha eliminato in tre set il francese Richard Gasquet dopo aver sconfitto all'esordio Christopher Eubanks. Due partite, sei set vinti, nessun set perso e imbattibilità nel 2024 negli Slam prolungata.

Nell'intervista in campo, Jannik Sinner ha iniziato elogiando il suo avversario di serata: "C'è stata un'atmosfera incredibile qui sul campo centrale. So - rivolto al pubblico - che facevate il tifo per Richard ma siete stati un pubblico molto onesto.

L'avete sostenuto con correttezza e di questo vi ringrazio. Gasquet – ha proseguito Sinner – è un giocatore che ha dato tanto al tennis. È molto bello averlo ancora qui tra noi. È ancora capace di giocare un grandissimo tennis e gli auguro il meglio”.

Jannik Sinner al terzo turno sfiderà il russo Pavel Kotov

Jannik Sinner poi ha parlato di se stesso: "Dopo il primo incontro con Eubanks abbiamo cercato di migliorare su diversi aspetti. Nel giorno off ci siamo allenati in maniera molto intensa.

Questo è un torneo speciale e spero di poter fare del buon tennis. Mi sono sentito meglio rispetto al primo match, sto cercando di migliorarmi giorno dopo giorno. È bello – ha concluso Sinner – avere Simone Vagnozzi e Darren Cahill accanto a me.

Sono due coach di grande livello che cercano di aiutarmi. E io cerco di aiutare loro con il giusto atteggiamento. Ringrazio tutto il pubblico per il supporto e ci vediamo al prossimo turno”. E il prossimo turno vedrà Sinner giocare contro il russo Pavel Kotov che in una maratona sul campo Suzanne Lenglen ha avuto la meglio di Stan Wawrinka.

Punteggio 7-6 6-4 1-6 7-6 a favore del tennista russo. Kotov, classe 1998 e numero 56 del ranking Atp, è stato avversario di Sinner al recente torneo Atp Masters 1000 di Madrid con successo del giocatore italiano per 6-2 7-5. È l'unico precedente tra i due giocatori. La partita si giocherà, domani venerdì 31 maggio.