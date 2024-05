Roland Garros - Jannik Sinner supera senza problemi Gasquet e vola al terzo turno

Jannik Sinner ha vinto senza problemi la sua partita di secondo turno al Roland Garros contro Richard Gasquet. 6-4 6-2 6-4 il punteggio di una sfida che di fatto è stata equilibrata solamente nel primo set poi Sinner ha preso il largo e per il tennista francese non c'è stato più niente da fare.

Sinner era largamente favorito contro Gasquet che, a poche settimane dal suo 38esimo compleanno, è sceso in classifica al numero 124 Atp. Si è giocato con il tetto del Philippe Chatrier chiuso per via della pioggia che ha pesantemente condizionato il programma e consentito solamente la conclusione delle partite previste sui campi dotati di copertura.

Jannik Sinner con questo successo continua la sua serie positiva nei tornei del Grande Slam nel 2024 e mantiene l'imbattibilità (9-0). Il primo set è stato decisamente equilibrato nella prima fase poi Gasquet ha iniziato ad accusare il ritmo imposto da Sinner e i continui cambi di direzione.

Nel settimo game del primo parziale si è rotto l'equilibrio con il numero 2 del mondo che è andato 4-3 e ha allungato sul 5-3. Nel decimo game c'è stato anche un episodio molto particolare. Nel primo punto Sinner ha colpito l’incrocio delle righe con un dritto incrociato, un raccattapalle pensando che la palla fosse fuori è partito per raccogliere la pallina, rischiando anche di essere colpito dal dritto successivo di Sinner.

L'arbitro non ha potuto che far ripetere il punto ma Sinner ha chiuso 6-4 senza problemi.

All'inizio secondo set Sinner ha continuato a spingere, ha fatto il break immediato e Gasquet si è spento progressivamente.

I suoi colpi sono stati sempre meno efficaci e il numero 2 del mondo ha dominato il secondo set, chiuso 6-2 in mezz'ora. Gasquet in difficoltà sia al servizio che sul piano atletico. Nel primo game del terzo set è stato ancora Sinner ad andare a segno sul servizio del giocatore francese.

Set e partita sembravano definitivamente in discesa per Jannik Sinner che però ha avuto un leggero passaggio a vuoto e ha consentito a Gasquet di recuperare sul 2-2. Ma il progetto di rimonta del giocatore francese è durato poco con Sinner che è tornato avanti di un break ed è andato a chiudere set e partita.

In attesa di partite più probanti, comunque un Sinner solido, concreto e sempre in controllo completo della partita.