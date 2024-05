Roland Garros - Osaka si perde sul più bello: Swiatek salva un match point e avanza

Bartoli: "Ecco il più grande problema di Djokovic. Non voleva nemmeno giocare a Roma"

Swiatek ha trasformato quanto accaduto in energia positiva, compreso lo stato d'animo della rivale e completato una rimonta da urlo nel set decisivo.

La musica non è variata e Osaka ha continuato a fare il bello e il cattivo tempo costringendo la nativa di Varsavia a provare soluzioni complicate. Swiatek non ha mollato fino alla fine e la tensione si è impadronita di Osaka, che ha sprecato un match point e sbagliato di tutto nel turno di battuta che avrebbe potuto consegnarle la vittoria.

La partita è iniziata seguendo la legge che di solito detta Swiatek sulla terra battuta. La polacca è passata subito in vantaggio e ha poi dovuto fare i conti con una Osaka più determinata che mai a colpire con precisione e potenza.

La giapponese ha sfiorato l'impresa e, con ogni probabilità, avrebbe dato vita alla più grande sorpresa del Roland Garros se le emozioni non avessero preso il sopravvento nel momeno clou. La numero uno del mondo, da parte sua, si è comportata da numero uno del mondo e - senza mai mollare - ha cancellato un match point prima di conquistare il terzo turno grazie a un significativo 7-6( 1) , 1-6, 7-5.

