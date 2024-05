Roland Garros - Day 5: 10 italiani, Djokovic, Zverev e Sabalenka. Gli orari dei match

Un giovedì intenso e pieno di match interessanti al Roland Garros. La pioggia ha accumulato notevoli ritardi nella regolare tabella di svolgimento del torneo, che proverà a recuperare i tanti match rinviati mercoledì.

I fan potranno così vivere una giornata ricca di partite con i Big protagonisti, specialmente se si pensa ai tifosi italiani: infatti, saranno ben 10 gli italiani che giocheranno per andare alla ricerca del pass per il terzo turno della competizione (tutti tranne Jannik Sinner).

A spaventare, però, è nuovamente il maltempo che dovrebbe continuare ad abbattersi su Parigi e non dare ancora tregua ai tennisti. Il calendario di gare completo è stato ufficializzato dagli organizzatori della manifestazione, che hanno dovuto lavorare più del previsto per stilare il programma.

Il programma

Sul Philippe-Chatrier aprirà Aryna Sabalenka dalle ore 12, prima di lasciare spazio a Elina Svitolina. Anche il numero uno Novak Djokovic, opposto a Carballes Baena, scenderà in campo nella sessione diurna sul centrale intorno alle ore 16.

In serata, non prima delle 20:15, toccherà a Lorenzo Musetti contro il beniamino di casa Gael Monfils. Ecco dove sono stati inseriti gli altri 9 azzurri impegnati al secondo turno del torneo: piuttosto complicato stabilire un orario preciso in quelli secondari non coperti dal tetto, considerando che la pioggia dovrebbe causare altri rinvii.

Flavio Cobolli -Holger Rune sul campo 14 come terzo match

-Holger Rune sul campo 14 come terzo match Matteo Arnaldi -Alexandre Muller sul campo 6 dalle 11 (si riprenderà dal 5-3 in favore dell'italiano)

-Alexandre Muller sul campo 6 dalle 11 (si riprenderà dal 5-3 in favore dell'italiano) Luciano Darderi -Tallon Griekspoor sul campo 2 come secondo match

-Tallon Griekspoor sul campo 2 come secondo match Sara Errani -Emma Navarro sul campo 3 come seconda partita

-Emma Navarro sul campo 3 come seconda partita Elisabetta Cocciaretto -Cristina Bucsa sul campo 5 come secondo match

-Cristina Bucsa sul campo 5 come secondo match Fabio Fognini -Tommy Paul sul campo 8 come terza partita

-Tommy Paul sul campo 8 come terza partita Giulio Zeppieri -Thanasi Kokkinakis sul campo 10 come terzo match

-Thanasi Kokkinakis sul campo 10 come terzo match Lorenzo Sonego-Zhizhen Zhang sul campo 12 come seconda partita (si riprenderà dal 4-3 in favore del cinese)

Ecco il programma completo.

