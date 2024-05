Roland Garros - Esordio vincente di Novak Djokovic. Rune batte Evans e trova Cobolli

Probabilmente quella con Pierre Hugues Herbert, oggi numero 142 del ranking Atp, non era la partita più attendibile per capire quale Novak Djokovic ci sarà al Roland Garros dopo una stagione decisamente sotto le aspettative per il fuoriclasse serbo.

Intanto comunque il 24 volte campione Slam, in attesa di test più probanti, ha superato il primo turno a Parigi vincendo in tre set 6-4 7-6 6-4. Lotta soprattutto nel secondo concluso al tie break ma un Djokovic al top al tie break non ci sarebbe mai arrivato con Herbert.

Il tennista francese - che ha raccontato nei giorni scorsi di vivere con gioia questo Roland Garros dopo mesi di grande apprensione per le condizioni di salute del figlio - ha avuto un inizio di gara contrassegnato da un inevitabile pizzico di tensione.

Stato che l'ha portato a perdere subito il servizio con Djokovic che ha chiuso il primo set 6-4. La partita sembrava mettersi del tutto in discesa per il numero 1 del mondo quando ha ottenuto il break nel game d'apertura del secondo parziale.

Invece c'è stato l'immediato contro-break con Herbert che poi è riuscito a mantenere il servizio e a stare in partita fino al tie break. Qui il serbo ha subito conquistato il mini-break, è volato 4-1 e ha chiuso 7 a 3.

La sensazione è che Djokovic sia stato sempre in controllo del match e come nel terzo set è riuscito a vincere i punti importanti nella fase decisiva. Da valutare se nei prossimi turni, come spesso gli è successo negli Slam in carriera, il serbo salirà di livello e si avrà il Nole formato-Slam che i suoi tifosi sperano di vedere.

Djokovic ora al secondo turno affronterà Roberto Carballes Baena che ha superato in 4 set il francese Constant Lestienne.

Roland Garros, vittoria per Holger Rune che ora giocherà contro Cobolli

In serata era impegnato anche Holger Rune che ha superato in tre set con un 6-4 periodico il britannico Cadel Evans.

Il danese ha controllato i primi due set, ha avuto un momento di difficoltà nel terzo set in cui è andato sotto 2-4 ma ha recuperato ed è andato a chiudere. Per Rune ora c'è un secondo turno contro Flavio Cobolli.

Successo anche per Tallon Griekspoor che ha battuto Mackenzie Mc Donald in 4 set e sarà il prossimo avversario di Luciano Darderi.