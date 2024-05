Roland Garros - En plein Italia a Parigi: vincono anche Darderi, Zeppieri ed Errani

Il Day 3 del Roland Garros ha regalato grandi gioie al tennis tricolore. Dopo la vittoria di Flavio Cobolli contro Hamad Medjedovic, hanno infatti guadagnato l'accesso al secondo turno anche Luciano Darderi, Giulio Zeppieri e Sara Errani.

Il primo ha offerto sul Court 5 l'ennesima prova di forza e tenuto vivo il sogno chiamato Giochi Olimpici di Parigi 2024 liberandosi con il punteggio di 6-3, 7-6( 6) , 6-1 Rinky Hijikata. Darderi ha gestito bene le fasi iniziali dell'incontro e superato alla grande le avversità riscontrate nel secondo.

L'italo-argentino ha rimontato da 15-40 sul 3-4 e cancellato un pericoloso set point nel tie-break che avrebbe potuto risvegliare l'australiano. Il terzo parziale è stato a senso unico come dimostra il punteggio.

Ogni volta che il sorteggio ti propone Adrian Mannarino - a prescindere dalla sua classifica( è attualmente il numero 22, ndr) - sulla terra battuta, l'occasione è dietro l'angolo.

Zeppieri ha sfruttato la sua chance nel migliore dei modi soffrendo solo nel primo set. Il francese è sceso in campo con tutte le buone intenzioni e si è fatto bastare il break siglato in apertura per portarsi in vantaggio.

Dalla seconda frazione, però, sia Zeppieri che Mannarino hanno ricordato la consistenza della superficie di gioco e lo spartito è completamente variato. L'azzurro ha alzato il livello; l'avversario commesso un infinito numero di gratuiti.

Risultato: 4-6, 6-2, 6-1, 6-2. Sorride anche Errani, brava a farsi trovare pronta dopo aver fatto bene nelle qualificazioni. La nativa di Bologna ha eliminato Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 6-3, 6-2.