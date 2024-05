Roland Garros - Cobolli supera Medjedovic, avanza Ruud. Ok Sabalenka e Rybakina

Inizia con una importante vittoria il Roland Garros di Flavio Cobolli. Il tennista italiano - ieri pomeriggio - ha avuto la possibilità di allenarsi con il suo idolo Novak Djokovic e, quest’oggi, ha sconfitto proprio il pupillo del campione serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 6-2, 6-3, ( 2) 6-7, 6-3.

L’azzurro si è reso autore di un’ottima prestazione e ha dominato i primi due set senza mai andare davvero in difficoltà. Sull’1-1 è arrivato il break a zero e sul 3-1 il raddoppio sfruttando il doppio fallo nemico.

Cobolli si è portato subito in vantaggio anche nel secondo parziale e Medjedovic è apparso così nervoso da perdere nuovamente la battuta nel quinto game.

Roland Garros - Vincono Cobolli e Ruud. Ok Sabalenka e Rybakina

La terza frazione di gioco si è rivelata quella più complicata, perché il rivale ha trovato il ritmo e la fiducia in grado di renderlo pericoloso da fondo campo.

Entrambi hanno salvato alcuni complicati turni al servizio e ci ha pensato Medjedovic a fare il passo più grande brekkando Cobolli sul 4-4. L’italiano ha reagito pareggiando i conti in maniera immediata, ma Medjedovic ha cancellato un match point con il servizio vincente e gestito alla perfezione il tie-break.

L’occasione persa non ha avuto modo di infiltrarsi nella mente di Cobolli, che è ripartito senza condizionamenti nel quarto. A dargli una mano un altro doloroso doppio fallo di Medjedovic: quello che gli ha consegnato il break sull’1-1.

Il 22enne ha inserito il pilota automatico e guadagnato in pochi minuti il 5-1. Qualche incertezza ha prolungato un match che avrebbe potuto calare il sipario sul Court 3 molto prima. Sul Court Philippe-Chatrier, la sessione diurna è stata molto rapida.

Alizé Cornet ha salutato il mondo del tennis perdendo nettamente contro Qinwen Zheng; mentre Aryna Sabalenka ha spazzato via dal campo la giovane Erika Andreeva con un sonoro 6-1, 6-2. Netto anche il successo di Casper Ruud, che in una sfida mai in discussione ha superato Felipe Meligeni Alves 6-3, 6-4, 6-3 in meno di due ore.

Esordio semplice per Elena Rybakina sul Court Suzanne-Lenglen, capace di liberarsi di Greet Minnen con il punteggio di 6-2, 6-3. Avanzano Alex de Minaur e Taylor Fritz.