Roland Garros - Day 4: Jannik Sinner chiude il programma. Ecco l'orario del match

Mercoledì 29 maggio inizierà il secondo turno del tabellone maschile e femminile. In queste ore gli organizzatori del torneo parigino hanno reso noto il programma completo di tutte le gare previste. Sul Philippe Chatrier il primo incontro, che inizierà non prima delle 12, vedrà la presenza in campo di Sofia Kenin e Caroline Garcia.

Al termine del match tra la tennista di casa e la statunitense sarà la volta di Carlos Alcaraz, che dopo un buon primo turno contro il modesto JJ Wolf, avrà un impegno più complesso, contro il giovane ma promettente Jesper De Jong.

Nel pomeriggio ecco una sfida molto interessante, tra la testa di serie numero uno nel femminile, Iga Swiatek e Naomi Osaka, che torna a calcare i campi dello slam francese dopo anni di assenza. L’ultima partita sul centrale sarà chiusa dal nostro Jannik Sinner, che sfiderà uno degli idoli di casa, Richard Gasquet, che da sfavorito proverà a giocarsi le sue carte.

Interessante anche il programma sul Suzanne Lenglen. Aprirà uno dei giocatori più in forma, Stefanos Tsitsipas, che ha ritrovato lo smalto di un tempo e proverà a far valere i favori del pronostico contro Daniel Altmaier.

Dopo di lui ecco Ons Jabeur, che proverà a superare i quarti di finale, risultato massimo raggiunto a Parigi.

Scendono in campo altri tre azzurri

In quanto agli altri italiani, occhi puntati su Matteo Arnaldi, che dalle 11 avrà di fronte il francese Alexandre Muller, che ha inflitto nel primo turno una sonora sconfitta all’azzurro Luca Nardi.

Sempre sul campo 6 nel tardo pomeriggio si esibirà Elisabetta Cocciaretto, impegnata nella sfida contro la spagnola Cristina Bucsa. Scenderà in campo anche Lorenzo Sonego, gasato dopo la splendida vittoria contro Hugo Humbert.

Il tennista piemontese proverà a bissare la grande prestazione anche contro Zhizhen Zhang. Nello spicchio di tabellone presidiato. da Sinner andrà in scena la gara tra Stan Wawrinka e Pavel Kotov, da cui uscirà il prossimo potenziale sfidante dell’azzurro.