Roland Garros - Netta vittoria di Fabio Fognini, impresa di Elisabetta Cocciaretto

Fabio Fognini ha dominato la partita di primo turno del Roland Garros contro l'olandese Botic Van de Zandschulp per due set e mezzo. Non c'è stata storia nei primi due parziali vinti da Fognini entrambi con il punteggio di 6-1.

Il ligure è andato in largo vantaggio anche nel terzo set in cui è arrivato a condurre per 5-2. Ma al momento di servire per chiudere il match ha mancato l'occasione con l'olandese che ha impattato sul 5-5. Fognini poi ha sistemato poi le cose chiudendo 6-1 6-1 7-5 strappando di nuovo il servizio all'olandese nel dodicesimo gioco.

Grande prova dell'italiano e secondo turno ora contro Tommy Paul. Grande impresa di Elisabetta Cocciaretto che nel singolare femminile ha battuto la brasiliana Beatriz Haddad Maia numero 14 del mondo e semifinalista della scorsa edizione.

Primo set conquistato col punteggio di 6-3 dalla tennista brasiliana. Nel secondo parziale partenza sprint di Cocciaretto che è volata 3-0 ma l'italiana si è fatta rimontare fino al 4-4. La tennista marchigiana però è riuscita a portarsi sul 5-4 e a piazzare la zampata decisiva rimettendo in pari il conto dei set.

La tennista italiana numero 51 del mondo è scattata meglio nel terzo set e dopo un interminabile secondo game ha strappato il servizio alla sua avversaria, è volata sul 4-0 con anche un secondo break e non si è più fatta riprendere.

Chiusura col punteggio di 3-6 6-4 6-1. Grande successo per Cocciaretto: per lei ora secondo turno con la spagnola Cristina Bucsa.

Roland Garros: avanza Gael Monfils, eliminato Cameron Norrie

Sul campo centrale Gael Monfils ha eliminato in 4 set Thiago Seyboth Wild.

Il tennista francese sarà il prossimo avversario di Lorenzo Musetti. Intanto da segnalare che Jannik Sinner che ha superato Christopher Eubanks non avrà una sfida eventuale di terzo turno contro una testa di serie.

Sinner che affronterà al secondo turno Richard Gasquet, in caso di successo troverà il vincitore della partita tra lo svizzero Stan Wawrinka e il russo Pavel Kotov che ha estromesso Cameron Norrie con il punteggio di 4-6 6-3 3-6 7-6 6-2.