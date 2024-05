Roland Garros - Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa giocano insieme il doppio misto

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa giocheranno il doppio misto al Roland Garros 2024. La pubblicazione del tabellone di doppio misto ha permesso di scoprire che il tennista greco e la giocatrice spagnola che fanno di nuovo coppia anche nella vita giocheranno all'ombra della tour Eiffel anche questa manifestazione.

In tabellone grazie ad una wild card saranno impegnati al primo turno contro la coppia giapponese formata da Ena Shibahara e dallo statunitense Nathaniel Lammons.

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa sono tornati insieme alla vigilia del Roland Garros

I due tennisti che avevano avuto un lungo fidanzamento, qualche settimana fa avevano comunicato di comune accordo la fine della loro relazione.

Alla vigilia del Roland Garros invece Tsitsipas ha comunicato che "qualche settimana aveva deciso di prendermi una pausa ma mi sono reso conto che questo rapporto che ho con Paula è completamente diverso da qualsiasi altro rapporto che ho avuto in passato, sento che lei è la persona giusta.

Quindi sì, ci siamo rimessi insieme e stiamo bene". La partecipazione di Tsitsipas e Badosa al torneo di doppio misto è una notizia per certi versi sorprendente visto che, soprattutto Tsitsipas in questa edizione del Roland Garros ha possibilità di fare strada nel tabellone maschile, e si trova a dovere disputare anche un altro torneo aggiuntivo oltre al singolare maschile.

Ma soprattutto perchè non era stata annunciata da nessuno dei due protagonisti in conferenza stampa alla vigilia del torneo mentre il greco si era lanciato in un pronostico assolutamente originale su chi vede favorito per il singolare maschile facendo il nome di Davidovich Fokina.

Non è la prima volta che la coppia Tsitsipas-Badosa disputa un incontro di doppio misto dato che hanno giocato diverse esibizioni da quando hanno iniziato a frequentarsi. Ma questa sarà la prima volta ufficiale in un torneo e avverrà sui prestigiosi campi del Roland Garros.