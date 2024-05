Roland Garros - Musetti, esordio vincente. Bellucci fuori a testa alta contro Tiafoe

Lorenzo Musetti non poteva desiderare esordio migliore al Roland Garros per ritrovare quella fiducia che da troppo tempo sembra aver smarrito. Il tennista di Carrara si è reso autore di una convincente prestazione e ha eliminato Daniel Elahi Galan con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-5.

Mai davvero in difficoltà, l’italiano ha gestito piuttosto bene i suoi turni di battuta e colpito il rivale nei momenti importanti di ogni parziale. Ad attenderlo al secondo turno ci sarà il vincente della sfida tra Gael Monfils e Thiago Seyboth Wild in una parte di tabellone in cui è presente anche il campione in carica Novak Djokovic.

Roland Garros - Ok Musetti. Bellucci fuori a testa alta contro Tiafoe

Musetti ha preso subito le misure e brekkato il colombiano sul 2-1 grazie a una meravigliosa risposta vincente pescata con il rovescio. Vantaggio diventato definitivo in pochi minuti.

Il maggiore equilibrio trovato da Galan non ha per niente destabilizzato Musetti, che ha siglato due break di fila nel secondo set dal 3-3 beneficiando in primis dell’orribile palla corta tentata da Galan. Avanti anche nella terza frazione, Musetti ha dovuto fare i conti con un piccolo passaggio a vuoto ed è riuscito a ristabilire le gerarchie evitando il tie-break anche grazie alla complicità di Galan, colpevole di avere spedito di metri oltre la linea di fondo un comodo dritto sul match point offerto all’azzurro sul 5-6.

Sfuma per pochi ma fondamentali dettagli il primo successo in un torneo del Grande Slam per Mattia Bellucci, che può comunque essere orgoglioso del percorso fatto a Parigi partendo dalle qualificazioni e il livello espresso.

Frances Tiafoe, alla fine, ha utilizzato la maggiore esperienza e si è imposto con il punteggio di 6-3, 3-6, ( 6) 6-7, 6-4, 6-4. L'incontro è iniziato alla grande, ma Bellucci ha ceduto due volte consecutive la battuta dal 3-2 per colpa di un doppio fallo e un gratuito con il rovescio.

Nel secondo e nel terzo, Bellucci si è rivelato impeccabile mettendo alle corde l'americano con il dritto e un cospicuo numero di palle corte. Soluzioni che hanno dato i loro frutti in un combattuto tie-break. Tiafoe ha spinto con impeto nel quarto set ed è salito sull'ultimo vagone beneficiando del break ottimizzato sul 3-3, quando Bellucci ha giocato un drop shot impreciso.

Lo statunitense, nella parte finale della disputa, ha atteso le mosse dell'italiano, che con un rovescio largo si è consegnato al suo destino. Vincono in tre set Karen Khachanov, Tommy Paul e Denis Shapovalov rispettivamente contro Sumit Nagal, Pedro Cachin e Luca Van Assche.

Coco Gauff parte con il piede giusto e domina 6-1, 6-1 Julia Avdeeva; mentre si salva in rimonta Elina Svitolina nel big match portato a casa 3-6, 6-4, 6-2 contro Karolina Pliskova. Fuori la testa di serie numero 6 Maria Sakkari: la greca, in totale controllo nel primo set, ha staccato la spina e permesso a Varvara Gracheca di imporsi 3-6, 6-4, 6-3.