Roland Garros - Il re abdica subito: Alexander Zverev batte Rafael Nadal in 3 set

Nemmeno Rafael Nadal conosce il futuro e sa se quella con Alexander Zverev sia stata o meno la sua ultima partita al Roland Garros, ma l’ovazione dedicatagli del pubblico quando ha percorso le scale che portano sul Court Philippe-Chatrier e successivamente lasciato il campo resteranno per sempre impresse nella mente del campione spagnolo e nel cuore di tutti gli appassionati di tennis.

Nel tempo, l’immagine di Nadal è diventata un tutt’uno con quella dello Slam parigino. 112 partite vinte, 14 successi: record che fanno parte di un’altra galassia e lo hanno reso una leggenda vivente garantendogli il meritato appellativo di “King of Clay” .

Al ristretto club di giocatori in grado di battere Nadal al Roland Garros si è aggiunto Alexander Zverev che farà compagnia da oggi a Robin Soderling e Novak Djokovic, l’unico a farlo due volte. Il maiorchino non aveva mai perso due match consecutivi sulla terra battuta e in solo due occasioni si era fermato al primo turno in un Major prima di incontrare il tedesco: a Wimbledon nel 2013 e agli Australian Open nel 2016.

Zverev, nonostante qualche incertezza, ha conquistato il secondo turno prendendosi una piccola rivincita ai danni di Nadal imponendosi con il punteggio di 6-3, 7-6( 5) , 6-3.

Roland Garros - Il re abdica subito: Zverev batte Nadal in tre set

La falsa partenza del 37enne è risultata decisiva, perché Zverev ha protetto il break siglato a zero con autorevolezza.

Nadal ha bussato alla sua porta solo nel quarto game e lui si è fatto trovare proposto rimontando da 15-40. Lo spagnolo è passato in vantaggio sul 3-2 colpendo un discreto drop shot e reagendo da fenomeno nel secondo, ma Zverev ha pareggiato i conti a un passo dal baratro con un inaspettato contro break a zero.

A spostare gli equilibri nel tie-break ci ha pensato una palla corta mal calibrata da Nadal e che Zverev ha trasformato in un vincente. Un passante da vero Nadal ha scritto subito 2-0 nel tabellino nel terzo parziale; il nativo di Amburgo, però, non ha permesso al rivale di scappare.

Nadal si è salvato cancellando quattro chance di 2-3; non nel settimo gioco, quando Zverev ha fatto la voce grossa con una eccezionale risposta. La sfida tra Matteo Arnaldi e Arthur Fils ha forse deluso le aspettative: entrambi hanno infatti commesso troppi errori senza mai trovare la giusta continuità.

L’italiano è comunque riuscito a mettere in cassaforte un importante 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 e staccare il pass per il secondo turno. Avanti di un set e di un break, Arnaldi è incappato in una serie di errori che hanno conferito vitalità a Fils.

Il francese, spinto dal pubblico di casa, ha brekkata in una circostanza in più sfruttando il dritto spedito sotto rete dall’azzurro sul secondo set point al termine di uno scambio durissimo. Il festival del break non ha esaurito le energie nel terzo set, ma Arnaldi ha invertito il precedente verdetto e fatto un passo verso la vittoria approfittando dei ripetuti dritti sbagliati da Fils nei momenti clou.

Il 19enne ha perso fiducia e raccolto solo due game nella quarta frazione. Un set - che ha rischiato di perdere - ricco di alti e bassi e un’ora e mezza di vero Stefanos Tsitsipas. L’esordio del tennista greco contro Marton Fucsovics avrebbe potuto complicarsi con quel folle tie-break in cui ha concesso un set point dopo essere stato avanti 6-4, ma la sorte è passata dalla sua parte di campo restituendogli fiducia e coraggio.

Tsitsipas, alla fine, si è salvato e non ha avuto più problemi come dimostra il netto 7-6( 7) , 6-4, 6-1. Iga Swiatek ha iniziato a modo suo il percorso che potrebbe portarla a difendere il titolo a Parigi per il secondo anno di fila.

13 le vittorie consecutive a partire dal Mutua Madrid Open, 15 quelle al Roland Garros dopo i successi registrati nel 2022 e nel 2023. La numero uno del mondo non è mai andata in affanno e ha regolato Leolia Jeanjean con un sonoro 6-1, 6-2.

Ora ci sarà una super sfida con Naomi Osaka, giustiziera di Lucia Bronzetti ieri pomeriggio. Avanzano anche Ons Jabeur e Marketa Vondrousova.