Roland Garros - Day 3: Djokovic è la star, debutto per tre italiani. Ecco gli orari

Martedì 28 maggio si completerà il primo turno sia nel tabellone principale maschile (parte alta) che femminile (parte bassa). Gli organizzatori del torneo hanno reso noto il programma completo di tutte le gare previste.

Sul Philippe-Chatrier l'apertura è stata affidata alla francese Alizé Cornet, che ha annunciato il ritiro dal tennis al termine della competizione parigina. La transalpina dovrà vedersela con la cinese testa di serie numero 7 Qinwen Zheng dalle ore 12.

A seguire toccherà al norvegese Casper Ruud, opposto all'esordio al brasiliano Felipe Meligeni Alves (proveniente dalle qualificazioni). Poi la bielorussa Aryna Sabalenka sfiderà la russa Erika Andreeva. La sessione serale (non prima delle ore 20:15) avrà come grande protagonista Novak Djokovic: il campione in carica della manifestazione comincerà la sua difesa del titolo contro il francese Pierre-Hugues Herbert.

Sul secondo campo, il Suzanne-Lenglen, Elena Rybakina inizierà l'avventura con un confronto agevole sulla carta con la belga Minnen. L'argentino Etcheverry, di fronte alla rete troverà il transalpino Cazaux, e Daria Kasatkina anticiperanno l'interessante incontro tra il danese Holger Rune e l'inglese Daniel Evans.

Tre italiani in campo

Sul campo 7 Giulio Zeppieri affronterà l'esperto francese Adrian Mannarino intorno alle ore 13. Debutto anche per Flavio Cobolli sul campo 13: l'azzurro, in piena lotta per uno dei quattro posti a disposizione dell'Italia per il tabellone di singolare delle Olimpiadi, dovrà fare particolarmente attenzione al serbo Medjedovic.

Dopo le qualificazioni, è tempo di esordire nel main draw per Sara Errani. La bolognese, come ultimo match sul campo 12, sfiderà Schmiedlova.