"Guarderai il match tra Zverev e Nadal? " - Le risposte di Djokovic e Alcaraz

Tutti i riflettori, domani pomeriggio, saranno puntati sulla sfida tra Alexander Zverev e Rafael Nadal. Una partita che appartiene alla sfera delle fasi finali di un torneo del Grande Slam e che, invece, metterà in palio "solo" l'accesso al secondo turno del Roland Garros.

Si tratta di un match dal sapore diverso per entrambi i protagonisti che faranno di tutto per andare avanti e continuare a sognare un successo che sarebbe speciale sia in un caso che nell'altro.

"Guarderai il match tra Zverev e Nadal? " - Le risposte di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz

È stato chiesto sia a Novak Djokovic che Carlos Alcaraz se guarderanno l'incontro tra Zverev e Nadal.

"Se non avrò altri impegni in quel momento, guarderò sicuramente quella partita. Nel pomeriggio sarà un po' più complicato per me perché ho degli impegni durante la giornata, ma cercherò di guardare il possibile.

Penso che tutti siano interessati e vogliano capire cosa succederà" , ha risposto il campione serbo in conferenza stampa. Mentre Alcaraz ha rivelato - ai microfoni di Tennis Channel che sarà presente direttamente sul Court Philippe-Chatrier.

"Per me è un privilegio già condividere lo stesso spogliatoio durante un torneo con Rafa. Sono un suo grande tifoso, non lo nascondo. Sì, mi divertirò a guardare la partita. Pianificherò il mio tempo per poter guardare la partita sul Philippe-Chatrier come tifoso.

Penso che sarà molto interessante: siamo in uno Slam, Sascha contro Rafa, partita unica. Voglio vederlo dal vivo e non perdere nemmeno un punto" . Alcaraz ha già staccato il pass per il secondo turno battendo nettamente J.J.Wolf con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-1.