Roland Garros - Carlos Alcaraz dominante, solo 4 game lasciati a Wolf. Bene Rublev

Assolutamente nessun problema nel primo turno del Roland Garros. Carlos Alcaraz ha superato agevolmente il debutto a Parigi sul Philippe-Chatrier, con una prestazione dominante ai danni dello statunitense Jeffrey John Wolf, proveniente dalle qualificazioni.

Una partita mai in discussione quella portata a casa dal giovane spagnolo, che si è imposto e ha lasciato veramente le briciole all'avversario in poco meno di due ore di gioco. Nel primo set Carlitos ha perso il servizio in apertura ma poi ha preso letteralmente il largo con 6 game consecutivi (6-1).

Anche nel secondo parziale l'iberico ha sofferto il turno di battuta inaugurale, concedendo palle break ma senza dare la possibilità al rivale di convertirle. Con due break il numero 3 del mondo ha messo un'ipotetica importante sul match (6-2).

J.J. Wolf ha continuato ad affrontare le notevoli difficoltà al servizio: altro 6-1 in 37 minuti, con l'unico game ottenuto dallo statunitense in risposta. Nel prossimo round sfiderà il vincente del confronto tra il britannico Jack Draper e l'olandese Jesper de Jong.

Rublev e Hurkacz lasciano dei set per strada, Dimitrov no

Andrey Rublev ha dovuto faticare un po' per strappare il pass del secondo turno della competizione. Il russo, testa di serie numero 6 del tabellone, ha battuto in quattro set Taro Daniel col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3, 7-5.

Ora dovrà vedersela con lo spagnolo Pedro Martinez. L'altro giapponese Mochizuki ha sfiorato l'impresa contro Hubert Hurkacz: avanti 6-4, 3-6, 6-3, il 162esimo della classifica ha dovuto subire la rimonta del polacco (6-0, 6-3 negli ultimi due parziali). Con apparente facilità, Grigor Dimitrov ha regolato invece lo statunitense Kovacevic per 6-4, 6-3, 6-4.