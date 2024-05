Roland Garros - Bene Sonego. Bronzetti sfiora una clamorosa rimonta contro Osaka

Le statistiche di Ugo Humbert al Roland Garros sono tutt’altro che esaltanti - il francese ha portato a casa una sola partita nello Slam di casa in sei partecipazioni - ma per Lorenzo Sonego si tratta di una vittoria importantissima considerando il complicato periodo che sta cercando di mettersi alle spalle.

Il piemontese aveva bisogno di un successo di tale portata in un torneo così prestigioso e ha sconfitto Humbert per il secondo anno di fila a Parigi: questa volta con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4, 6-3. Nel quinto game, Humbert ha commesso un brutto errore con il rovescio e consegnato il break a Sonego, mai in affanno al servizio.

Il numero 16 del mondo ha reagito dominando in lungo e in largo e lasciando solo due giochi all’italiano nel secondo parziale.

Roland Garros - Sonego batte ancora Humbert a Parigi. Bronzetti, eliminazione che fa male

Ci ha pensato il terzo set a restituire agli appassionati una versione fallosa di Humbert e un Sonego sempre pronto ad attaccare il rivale con precisione e organizzazione.

Grazie a un convincente dritto, l’azzurro è salito 5-3 e ha gestito alla perfezione il successivo turno di battuta. Troppo brutto per essere vero Humbert nel quarto: il 25enne si è salvato in apertura rimontando da 0-40 e 15-40, ma ha continuato a prendere decisioni difficili da comprendere.

Il doppio fallo colpito sull’ennesima chance regalata a Sonego rappresenta il chiaro manifesto della sua prestazione. Il nativo di Torino vola al secondo turno, dove sfiderà il cinese Zhizhen Zhang. La falsa partenza nel terzo set non ha reso vani tutti gli sforzi compiuti da Lucia Bronzetti per rientrare in partita, ma Naomi Osaka - nonostante il totale blackout - ha trovato il modo di vincere una partita al Roland Garros a tre anni di distanza dall’ultima volta eliminando l’azzurra con il punteggio di 6-1, 4-6, 7-5.

A spostare gli equilibri a partire dal quarto game è stata una grandissima risposta di rovescio di Osaka, che ha poi raddoppiato sul 4-1 archiviando il parziale. Spalle al muro anche nel secondo set, Bronzetti ha recuperato da 15-40 sul 3-3 offrendosi la possibilità di restare attaccata all’avversaria.

Osaka si è sciolta nel primo vero momento di difficoltà e ha spedito largo il dritto sul secondo set point concesso a Bronzetti. L’italiana ha iniziato malissimo la terza frazione e Osaka ne ha approfittato per siglare un doloroso 4-0 con due break.

Quando tutto sembrava finito, Osaka ha smarrito la strada e permesso a Bronzetti di costruire le basi per completare una clamorosa rimonta. Una rimonta, però, solo sfiorata: Osaka si è risvegliata in tempo ottenendo il break sul 5-5. Per lei potrebbe esserci un super match contro Iga Swiatek.