John McEnroe perplesso su Jannik Sinner a Parigi: "Dubito possa essere al 100%"

Alla fine ce l’ha fatta. Jannik Sinner parteciperà al Roland Garros. I problemi all’anca sono solo un lontano ricordo. L’azzurro proverà però a ripartire dallo stato di forma eccezionale a cui aveva abituato tutti i suoi tifosi.

Non sarà facile, lui ci proverà. Lo pensa anche l’ex leggenda John McEnroe, che nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato delle possibilità di vittoria finale dell’azzurro: “Dubito che Jannik sia al 100%.

Non ha svolto la preparazione ideale e voleva giocare più partite per avere la possibilità di arrivare pronto a Parigi”, ha affermato, alimentando qualche dubbio sulla tenuta fisica del numero due del mondo.

“Credo che questo sia il torneo più aperto degli ultimi anni. Soprattutto con l’incertezza che riguarda molti dei migliori giocatori. È piuttosto eccitante dal punto di vista di un commentatore. Sono sicuro che sia molto stressante per i giocatori, soprattutto per quelli di punta, se non sanno dove si trovano.

Ovviamente se tutti fossero in salute avresti tre o quattro grandi favoriti. Quindi almeno apre la porta ad altri giocatori che normalmente non penserebbero di avere una possibilità”, si è sbilanciato l’ex tennista statunitense.

“Il Roland Garros è uno Slam ed è lì che i top player vogliono giocare. Ai miei tempi contava chi aveva il record migliore a fine anno, oggi conta invece quanti Slam si collezionano a fine carriera”, ha infine concluso.

Il pensiero di Jannik

Sulla stessa linea di pensiero di McEnroe è sembrato l’altoatesino, che ai Media Day dello slam parigino ha chiamato cautela: “Non posso fare miracoli. Non gioco a tennis da circa tre settimane, che è molto tempo prima di un Grande Slam.

Cerco solo di giocare giorno dopo giorno. Questo è un approccio un po' diverso in questo torneo rispetto al passato perché spero che avanzare al primo turno mi aiuterà a trovare un po' il mio ritmo”, ha spiegato.