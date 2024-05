Roland Garros - Day 1: Alcaraz e 4 italiani protagonisti: ecco gli orari dei match

Ci siamo: è praticamente tutto pronto per l'inizio del Roland Garros a Parigi. Domenica 26 maggio il via ufficiale al torneo che assegnerà il secondo Grande Slam della stagione. Gli organizzatori hanno reso noto in queste ore il programma del primo giorno di gare, in cui saranno previste in totale 40 partite tra tabellone maschile e femminile di singolare.

Sul centrale intitolato a Philippe Chatrier grande privilegio per Lucia Bronzetti: l'italiana aprirà le danze sul principale campo, affrontando un'ostica avversaria come la giapponese Naomi Osaka (4 volte vincitrice Slam, sempre sul cemento, mentre in Francia non è mai andata oltre il terzo turno).

Start dalle ore 12. A seguire toccherà subito a Carlos Alcaraz che dovrà vedersela con J.J. Wolf, ripescato nel main draw dopo aver perso l'ultimo round di qualificazione. Poi la beniamina di casa Caroline Garcia sfiderà la tedesca Eva Lys.

La sessione serale, che partirà non prima delle 20:15, prevede un unico particolare incontro: la battaglia tra Stan Wawrinka ed Andy Murray, attesissima da tanti appassionati.

4 italiani in campo

Oltre a Bronzetti, ci sono altre 3 azzurri protagonisti nel corso della giornata.

Dalle 11 Lorenzo Sonego esordirà sul Suzanne-Lenglen contro il transalpino Ugo Humbert in un match piuttosto interessante. Luca Nardi sarà invece sul campo 7 come terzo incontro: il 20enne di Pesaro incrocerà l'altro francese Alexandre Muller.

Martina Trevisan, opposta al serbo Olga Danilovic, è stata inserita sul campo 8 in chiusura. Tra i Big anche Andrey Rublev debutterà sul campo Simonne-Mathieu a partire dalle ore 11 contro il giapponese Taro Daniel.

Il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 8, avrà dall'altra parte della rete Mochizuki, mentre Grigor Dimitrov affronterà l'americano Kovacevic.

© Roland Garros