Roland Garros - Ecco quando esordiranno Jannik Sinner, Djokovic, Nadal e Alcaraz

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domenica 26 maggio si aprirà il sipario sul Roland Garros, secondo prestigioso Grande Slam della stagione. Gli organizzatori della manifestazione hanno reso note le 40 sfide che si disputeranno nella giornata inaugurale dell'evento: le partite riguardano la parte alta del tabellone principale femminile e quella bassa del main draw maschile.

Spicca la presenza di Carlos Alcaraz, che sarà uno dei Big a debuttare subito nella competizione contro un tennista proveniente dalle qualificazioni. Attesissimo anche il confronto tra Stan Wawrinka ed Andy Murray: tra le altre teste di serie impegnate Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e il finalista degli Internazionali d'Italia Nicolas Jarry.

Per l'Italia in campo Lucia Bronzetti, che dovrà vedersela con l'ostica Naomi Osaka (la vincente se la vedrà con Iga Swiatek al secondo turno), e Martina Trevisan. Saranno due anche gli azzurri che saranno chiamati a giocare: Luca Nardi, opposto al francese Muller, e Lorenzo Sonego che affronterà l'altro transalpino Ugo Humbert.

Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Wawrinka vs. Murray, Kei Nishikori, Gasquet vs. Coric, Naomi Osaka, Barbora Krejcikova and Jelena Ostapenko are playing on a big first Sunday at #RolandGarros.



