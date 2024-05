Roland Garros, cammino delle italiane: Anna Kalinskaya nella zona di Jasmine Paolini

Sorteggio pessimo per Lucia Bronzetti che incontra Naomi Osaka e in caso di vittoria Iga Swiatek

Sara Errani , testa di serie numero 1 delle qualificazioni, ha vinto il match di terzo turno contro la rumena Elena-Gabriela Ruse , numero 152 del mondo col punteggio di 7-6 7-6 e si è qualificata per il main draw.

Sorteggio peggiore di questo era oggettivamente difficile. Martina Trevisan giocherà contro un'avversaria proveniente dalle qualificazioni e al secondo turno ci potrebbe essere Danielle Collins. Non facile nemmeno per Elisabetta Cocciaretto che ha pescato al primo turno la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero 13.

Decisamente negativo il sorteggio di Lucia Bronzetti . La tennista romagnola affronterà al primo turno Naomi Osaka e in caso di successo la tennista giapponese, ci sarà Iga Swiatek, già tre volte vincitrice del Roland Garros.

Le due tenniste si sono già affrontate tre volte in questo inizio di stagione. Vittoria della russa a Melbourne, successo di Paolini nell'indimenticabile finale nel Wta 1000 di Dubai e ancora a Indian Wells. Sulla strada di Paolini poi ci potrebbe essere la testa di serie numero 7 del torneo Qinwen Zheng agli ottavi prima di un possibile quarto di finale contro Elena Rybakina .

Sono cinque le italiane in tabellone al Roland Garros nel singolare femminile. Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto erano già nel main draw. A loro si è aggiunta anche Sara Errani che ha superato le qualificazioni.

