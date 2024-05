Roland Garros, cammino degli italiani: Lorenzo Musetti ancora in zona Novak Djokovic

Come è andato il sorteggio per i giocatori italiani al Roland Garros edizione 2024? Non considerando qui Jannik Sinner, testa di serie numero 2 che esordirà contro l'americano Christopher Eubanks e il cui cammino è stato approfondito in questo articolo, analizziamo come è andata per gli altri giocatori italiani.

Ancora una volta Lorenzo Musetti è finito in zona Novak Djokovic. Non è andata benissimo nemmeno a Matteo Arnaldi. Vediamo tutti gli accoppiamenti di primo turno.

Roland Garros, possibile un terzo turno tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic

Lorenzo Musetti è finito ancora una volta in zona Novak Djokovic.

Per il giocatore di Carrara c'è un primo turno contro il colombiano Daniel Galan, poi un possibile secondo turno contro il vincente della sfida tra il francese Monfils e il brasiliano Seyboth Wild. Al terzo turno ci sarebbe l'appuntamento col numero 1 del mondo.

Fabio Fognini ha pescato al primo turno l'olandese Botic Van de Zandschulp. In caso di successo per il tennista ligure ci sarebbe un secondo turno contro il vincente della sfida tra Cachin e Paul. Nel secondo quarto del tabellone è stato inserito Luciano Darderi che ha un primo turno contro il tennista australiano Rinky Hijikata, secondo turno contro il vincente tra McDonald e Griekspoor.

Al terzo turno potrebbe incrociare il vincente della super sfida di primo turno tra Alexander Zverev e Rafael Nadal. Flavio Cobolli gioca contro un qualificato al primo turno e al secondo potrebbe trovare il danese Holger Rune che all'esordio affronta Daniel Evans.

Nella parte bassa del tabellone gli altri italiani. Luca Nardi affronta al primo turno la wild card francese Alexandre Muller. Matteo Arnaldi affronta la testa di serie numero 29 Arthur Fils. I vincitori di queste due sfide si affronteranno al secondo turno.

In quella zona di tabellone c'è anche Lorenzo Sonego che incontra al primo turno la testa di serie numero 17 Ugo Humbert. In caso di successo c'è il vincente della sfida tra Zhang e Vukic. Da ricordare infine che si sono già qualificati per il tabellone principale Giulio Zeppieri e Mattia Bellucci che attendono i loro avversari mentre nella giornata di oggi avranno il match decisivo per entrare in tabellone anche Andrea Vavassori e Francesco Maestrelli.