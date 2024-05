Roland Garros, il montepremi è da capogiro: quanto può guadagnare Jannik Sinner

Quella che inizierà domenica sarà un’edizione da record per il Roland Garros. Dopo gli Us Open, il torneo parigino sarà infatti lo Slam più pagato. Una cifra monstre in palio per tutti i partecipanti: ben 53.480.000 euro, che equivalgono al 7,82% in più rispetto allo scorso anno.

Chi beneficerà maggiormente di questo considerevole aumento? Soprattutto coloro che usciranno nelle prime fasi del torneo. Chi verrà eliminato al primo turno avrà 20 mila euro, a fronte dei 16 mila della scorsa edizione.

Così come chi non supererà il secondo ( 110) e il terzo turno (158). Gli ottavi di finale invece varranno ben 250 mila euro. I quarti 415 mila e le semifinali 650. Pazzesca la cifra invece che intascheranno finalista e vincitore del torneo.

Rispettivamente 1.2 e 2.4 milioni di euro. Numeri incredibili che valgono ovviamente sia per il maschile che femminile.

Ecco come è andato il sorteggio di ieri

Intanto nella giornata di ieri sono stati sorteggiati i tabelloni maschili e femminili.

C'è tanta attesa soprattutto attorno al nome di Rafael Nadal, autentica leggenda da queste parti. Il fuoriclasse spagnolo, 14 volte vincitore a Parigi, ha pescato decisamente male. Al primo turno affronterà Alexander Zverev, testa di serie numero 4, tra i tennisti più in forma al momento.

Sorteggio fortunato sulla carta per Novak Djokovic. Il serbo ha evitato tre degli avversari più temibili, quanto meno fino alla finale: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Non è andata male neanche all’azzurro: Il 22enne di San Candido ha pescato Eubanks al primo turno mentre potrebbe affrontare il vincente tra Borna Coric e Richard Gasquet al secondo turno, possibili Ottavi contro Jarry mentre ai Quarti sfida contro l'amico Hubert Hurkacz, insomma calcolando la superficie sulla quale gioca, un tabellone non impossibile per lui, che però in semifinale beccherà uno tra Alcaraz e Tsitsipas.

Va malissimo proprio allo spagnolo che dopo un buon inizio potrebbe beccare Felix Auger Aliassime agli Ottavi e uno tra Andrey Rublev e Tsitsipas ai Quarti di finale. Insomma tutt'altro che semplice il suo cammino e intriga la possibile semifinale contro il nostro Jannik.