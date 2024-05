Tra dubbi, paure e aspettative: due anni dopo, a Parigi, sarà ancora Zverev-Nadal

Destino, fato, caso, sorte: nessun termine sarebbe davvero in grado di spiegare il significato che una partita come quella tra Alexander Zverev e Rafael Nadal è capace di racchiudere sia da una parte che dall'altra.

Due anni dopo quella semifinale che avrebbe potuto raccontare una storia diversa e che invece si è rifugiata - con un triste finale - nell'epilogo di sempre, il tedesco e lo spagnolo si ritroveranno a condividere il Court Philippe-Chatrier per scrivere un racconto tanto speciale quanto emozionante.

Tra dubbi, paure e aspettative: a Parigi sarà ancora Zverev contro Nadal in un primo turno che di primo turno non avrà proprio niente.

Tra dubbi, paure e aspettative: due anni dopo, a Parigi, sarà ancora Zverev contro Nadal

I dubbi di Zverev risalgono a quel terribile infortunio subito durante il penultimo atto del Roland Garros 2022, quando durante la sfida con Nadal si è procurato una lesione di tutti e tre i legamenti laterali della caviglia destra a causa della brutta distorsione che ha destato preoccupazione sul volto di tutti gli appassionati.

Senza pensare alle occasioni sprecate da Zverev in quel primo parziale perso nonostante i sette set point, il nativo di Amburgo si è chiesto più volte guardandosi allo specchio: "Sarò in grado di tornare a giocare? Avrò un'altra chance per realizzare il mio sogno? " .

Ha dubitato di sé stesso, ma a Roma ha lanciato un chiaro messaggio aggiungendo in bacheca il primo grande titolo da quel maledetto giorno. Sono numerosi anche i dubbi nella mente di Nadal, che vorrebbe dedicarsi un ultimo grande giro su quella giostra chiamata Roland Garros e a cui le persone accostano la sua figura trionfante in ogni discorso.

Quattordici i successi ottenuti dal maiorchino sulla terra parigina: un record difficile anche solo da immaginare. Il re del rosso è un vero monumento a Parigi - lo dimostra la statua scolpita da Jordi Díez Fernandez all'entrata Grand Public e al Jardin des Mousquetaires - e non ha nessuna intenzione di abdicare senza gettare il cuore oltre l'ostacolo.

I risultati registrati tra Barcellona, Madrid e Roma, però, predicano calma. Nadal ha perso rispettivamente contro Alex de Minaur, Jiri Lehecka e Hubert Hurkacz spingendosi al massimo agli ottavi al Mutua Madrid Open.

Le paure di entrambi potrebbero essere diverse. Zverev non potrà mai sentirsi a suo agio su un campo che lo ha visto uscire sulla sedia a rotelle e che ha rischiato di cambiare la sua carriera. In diverse circostanze ha fatto riferimento a quell'ansia che lo assale sul preciso pezzetto di terra battuta in cui è avvenuto lo sfortunato episodio.

Il timore di Nadal è legato alle sue attuali condizioni e all'eventualità - che esiste - di non salutare il Roland Garros come una leggenda del suo calibro merita. Timore che si intreccia con le aspettative, perché Nadal - così come i suoi tifosi - crede in cuor suo di poter mettere le mani su quella Coppa dei Moschettieri che ha segnato la sua crescita anno dopo anno, celebrazione dopo celebrazione.

L'altra faccia della medaglia narra di uno Zverev più motivato che mai: il Roland Garros è lo Slam che vuole a tutti i costi vincere. "Spero di poter giocare il mio miglior tennis a Parigi. È lo Slam che voglio vincere più di tutti.

È quello più fisico e duro, quello in cui ho costruito più ricordi: sia belli che brutti. Certo, agli US Open sono arrivato a due punti dal titolo... ma a Parigi ho raggiunto tre semifinali consecutive giocando il miglior tennis della mia carriera, mi sono infortunato alla caviglia ed è un evento sempre segnato in rosso sul mio calendario.

È lo Slam che aspetto forse con più ansia" .