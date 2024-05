Due dei tre italiani impegnati nel turno decisivo del torneo di qualificazioni hanno guadagnato l'accesso al main draw del Roland Garros. Si tratta di Giulio Zeppieri e Mattia Bellucci che hanno sconfitto rispettivamente Otto Virtanen - colui che ha posto fine alla storia di Dominic Thiem con il Major parigino - e Alejandro Moro Canas.

Il primo ha fatto il brutto e il cattivo tempo dominando l'incontro e piegando in tutti i modi le difese dell'avversario. Zeppieri ha brekkato Virtanen in due circostanze in ogni set concedendo una sola chance al servizio nell'arco dell'intera partita.

Il punteggio, un doppio 6-2, non fa altro che confermare lo status di un tennista che potrebbe presto far parte del tabellone principale di uno Slam senza passare per le qualificazioni.

Qualificazioni Roland Garros - Zeppieri e Bellucci conquistano il main draw

Bellucci disputerà uno Slam per la seconda volta in carriera, la prima al Roland Garros, grazie alla battaglia di nervi vinta contro Moro Canas 3-6, 6-2, 7-6( 10-7) in due ore e 46 minuti di gioco.

Entrambi hanno avuto le loro opportunità nel set decisivo, ma a spuntarla al super tie-break è stato il giocatore classe 2001 trasformando con coraggio il secondo match point. Bellucci aveva già giocato gli Australian Open nel 2023.

Niente da fare per Matteo Gigante, testa di serie numero 28, che si è arreso 3-6, 2-6 al brasiliano Gustavo Heide.

Atp Lione - Luciano Darderi in semifinale senza giocare

Luciano Darderi in semifinale al torneo ATP 250 di Lione senza giocare.

L'italo-argentino ha beneficiato dell'improvviso ritiro - annunciato a pochi minuti dall'inizio della disputa - di Arthur Rinderknech. Darderi dovrà battere la concorrenza di Tomas Martin Etcheverry per approdare in finale all'Open Parc. Il nativo di La Plata ha regolato 6-4, 6-1 Dominik Koepfer.