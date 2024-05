Qualificazioni Roland Garros - Sei italiani al turno decisivo: ecco gli abbinamenti

Sei italiani si sono qualificati al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Sara Errani e cinque tennisti azzurri si giocheranno la possibilità di entrare nel main draw del Roland Garros. E' stato questo l'esito delle partite di secondo turno di qualificazione.

Ma andiamo nel dettaglio. Iniziando da Sara Errani che a 37 anni compiuti punta a entrare nell'ennesimo tabellone principale di uno Slam della sua carriera. Ha battuto da testa di serie numero 1 delle qualificazioni Alice Tubello col punteggio di 6-2 6-1.

Si giocherà ora l'accesso al tabellone principale contro la rumena Gabriela Ruse.

Qualificazioni Roland Garros: avanzano Gigante, Zeppieri, Bellucci, Maestrelli e Vavassori

Nel singolare maschile vittorie in serie per gli italiani in questa giornata.

Matteo Gigante ha vinto una battaglia contro il ceco Dalibor Svrcina 4-6 6-3 7-5. Mattia Bellucci si è imposto per 6-1 7-6 con un tie break fiume vinto 11-9 sul sudafricano Lloyd Harris. Successo in rimonta per Giulio Zeppieri che ha superato Andrian Andreev 4-6 7-5 6-3.

Stessa situazione anche per Andrea Vavassori che ha battuto 6-7 7-6 6-0 Benjamin Hassan. L'italiano ha anche annullato due match point. Infine Francesco Maestrelli in serata ha approfittato del ritiro di Bernabe Zapata Miralles dopo aver vinto il primo set per 6-1.

Sconfitto invece Stefano Napolitano che è stato battuto dal giapponese Shintaro Mochizuki col punteggio di 6-3 6-2 . Esce di scena anche Andrea Pellegrino superato 6-2 3-6 6-4 da Gregoire Barrere. Ecco gli abbinamenti dei giocatori italiani nel turno decisivo di qualificazioni: Singolare Femminile Sara Errani-Gabriela Ruse Singolare Maschile Matteo Gigante- Gustavo Heide Giulio Zeppieri-Otto Virtanen Mattia Bellucci-Alejandro Moro Canas Francesco Maestrelli-Mikhail Kukushkin Andrea Vavassori-Henri Squire