Roland Garros, Casper Ruud svela i suoi favoriti e spiega: "È una grande opportunità"

Casper Ruud è la testa di serie numero 2 al torneo di Ginevra. Il tennista norvegese alla viglia del suo esordio ha parlato ovviamente anche del Roland Garros al via domenica. E ha dichiarato che nonostante non sia stato il suo anno migliore vede ancora in Novak Djokovic uno dei principali favoriti per Parigi.

Ruud è reduce da due finali di fila agli Open di Francia: ha perso nettamente contro Rafael Nadal nel 2022 e meno nettamente - ma sempre in tre set - da Novak Djokovic nel 2023. Ruud quest'anno nella stagione sulla terra battuta ha vinto il torneo al momento più importante della sua carriera ovvero il torneo Atp 500 di Barcellona battendo in finale Stefanos Tsitsipas che lo aveva battuto una settimana prima a Monte-Carlo.

Casper Ruud e un'edizione 2024 del Roland Garros che sembra essere più aperta delle precedenti

In conferenza stampa a Ginevra è stato chiesto a Ruud se a suo avviso ci sia una grande opportunità per tutti in questo Roland Garros.

"Ovviamente – ha detto il tennista norvegese, testa di serie numero 2 a Ginevra dietro a Novak Djokovic - ci sono giocatori che arrivano al torneo con fiducia, il che è importante quando giochi a tennis. Alexander Zverev è forse quello con più fiducia da quando ha vinto a Roma.

Io ho ottenuto ottimi risultati all'inizio della stagione sulla terra e spero di poter ritrovare la mia forma migliore a Ginevra e portarla a Parigi. Va detto che quest'anno il Roland Garros rappresenta una grande opportunità, ma ci sono anche altri giocatori che rappresenteranno una grande minaccia".

"Alcaraz e Sinner – continua Ruud - se sani saranno grandi minacce e anche Novak Djokovic, è ancora ai miei occhi come uno dei maggiori favoriti anche se quest’anno forse non è andata come voleva finora.

E’ ancora quello che ha vinto di più negli Slam". E sulle sue prospettive: "Ci sono ancora molte cose che voglio realizzare e che non ho ancora fatto, ma allo stesso tempo penso che sia andata meglio di quanto mi aspettassi o pensassi fosse realistico quando ero più giovane.

E' motivante giocare partite importanti e ottenere buoni risultati nei tornei più importanti”.