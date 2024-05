Anche il Day 2 del torneo di qualificazioni per il tabellone principale del Roland Garros si è rivelato un giorno positivo per il tennis italiano. Per quanto riguarda il circuito femminile, Sara Errani ha compiuto un importante passo in avanti nonostante abbia avuto pochissimo tempo per preparare il match contro Ann Li.

La giocatrice di Bologna ha vinto la scorsa domenica gli Internazionali BNL d'Italia in doppio con Jasmine Paolini ed è subito volata verso Parigi per provare a conquistare il main draw. Il suo cammino è iniziato con un significativo 6-3, 6-4.

Non è andata altrettanto bene a Lucrezia Stefanini, perché Katie Volynets le ha lasciato solo tre game.

Qualificazioni Roland Garros - Vincono Errani, Vavassori, Pellegrino e Maestrelli

Grandissima vittoria per Andrea Pellegrino ai danni di Maxime Cressy.

L'azzurro si è imposto 7-6( 4) , 4-6, 7-6( 11) in due ore e 48 minuti di gioco annullando tre match point all'americano nel tie-break finale. Pellegrino se la vedrà ora con la testa di serie numero 10 Gregoire Barrere.

Anche Francesco Maestrelli ha messo a segno un grosso colpo eliminando ( 2) 6-7, 6-2, 6-4 Marc-Andrea Huesler. Il tennista classe 2002 è stato bravo a non pensare al tie-break perso e ha reagito nel migliore dei modi nei successivi due set.

Per lui ci sarà la sfida con lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Andrea Vavassori ha ribadito a Roma di non voler mettere in secondo piano il singolare e si è tolto subito la soddisfazione di battere Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3.

Come il suo amico Dominic Thiem, anche Diego Schwartzman - semifinalista nel 2020 al Roland Garros - non ha ricevuto alcuna wild card alla sua ultima apparizione a Parigi. Come l'austriaco, Schwartzman ha portato a casa il risultato all'esordio nelle qualificazioni.

L'argentino ha rifilato un sonoro 6-2, 6-3 a Lukas Neumayer. È già fuori Juncheng Shang: il cinese si è arreso a Roman Andres Burruchaga.