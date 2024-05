Quando verrà sorteggiato il tabellone del Roland Garros? Ecco data e ora

Manca sempre meno all’inizio del Roland Garros. L’iconico slam parigino avrà il via da domenica 26 maggio. Come sappiamo c’è tanta attesa per conoscere tutti i protagonisti del più grande evento sulla terra rossa.

Ci sono però ancora tante incognite che andranno fugate nei prossimi giorni. Appurata la quasi sicura partecipazione del re di Parigi Rafael Nadal, resta da sciogliere il dubbio su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i grandi punti interrogativi di questa settimana che porta all’inizio del torneo.

I loro tifosi restano in attesa trepidante di notizie positive su un esito positivo. I due giovani tennisti sembrano in ripresa e c’è una parvenza di ottimismo, quanto meno dalle ultime indiscrezioni, che ovviamente potranno essere confermate solo dai diretti interessati.

Indicazioni importanti potrà darle il sorteggio, che si terrà giovedì 23 maggio 2024, ore 14:00, presso il giardino delle Serre d'Auteuil, lo splendido orto botanico che circonda il Philippe Mathieu.

Parigi, così come Melbourne e New York, si affidano al computer per stabilire tutti gli abbinamenti. Wimbledon invece resta l’unico Major a preferire l’estrazione tramite le tradizionali palline. In caso di partecipazione Sinner e Alcaraz occuperebbero la seconda e terza posizione del seeding.

I principali favoriti secondo i bookmakers

Ma quali sono le quote dei bookmakers in vista di un torneo che si presenta molto aperto? Analizziamo i dati di tre diverse agenzie di scommesse e vediamo come tutti diano al momento Carlos Alcaraz come primo favorito del torneo del singolare maschile.

Al fuoriclasse spagnolo segue poi l’attuale numero uno del mondo Djokovic,che dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. I problemi fisici di Sinner non convincono le agenzie di scommesse, che lo collocano sul terzo gradino del podio.

Il 14 volte campione del Roland Garros Rafael Nadal oscilla tra la settima e ottava posizione, dietro a tennisti come Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.