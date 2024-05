Niente wild card al Roland Garros per Thiem: Mauresmo risponde alle critiche

Tra poco meno di una settimana andrà in scena uno degli eventi più iconici della stagione tennistica, quello del Roland Garros. In attesa di sapere se Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Rafael Nadal vi prenderanno parte, cresce già l’attesa per il secondo slam dell’anno, dopo l’Australian Open.

Il torneo parigino potrebbe inoltre coincidere con un evento storico per il tennis italiano. Sinner ha infatti chance concrete di scavalcare per la prima volta in carriera Novak Djokovic, rubandogli il trono da numero uno al mondo.

Anche in caso di assenza al Major francese, cosa che ovviamente non ci auguriamo, il 22enne potrebbe riuscire in questa impresa, nel caso una serie di situazioni dovessero concatenarsi.

Mauresmo risponde alle critiche ricevute per il trattamento a Thiem

Ha fatto discutere nelle ultime ore anche l’esclusione a sorpresa dalla lista delle wild card del due volte finalista a Parigi Dominic Thiem, alla sua ultima stagione agonistica.

In molti hanno criticato aspramente la scelta della direttrice Amélie Mauresmo di non concedere al campione austriaco un invito speciale in virtù del suo passato su questi campi. La sua risposta non è tardata ad arrivare, e non ha convinto pienamente, non dissipando i dubbi che c’erano prima: “Abbiamo scelto i francesi.

Storicamente, questo è stato spesso il caso degli Open di Francia. Ci sono state alcune eccezioni, ma nel complesso abbiamo scelto gli uomini e le donne francesi, e anche i giovani giocatori. Quindi, nel caso di Dominic, ovviamente, quando glielo si chiede, è molto complicato dire: 'No, giocherai nelle qualificazioni', ha concluso l'ex tennista.