È stata una giornata positiva per il tennis tricolore a Parigi, dove è iniziato il torneo di qualificazioni che assegnerà gli ultimi posti nel main draw del Roland Garros. Quattro dei sei giocatori azzurri impegnati quest'oggi hanno infatti guadagnato l'accesso al secondo turno e sono quindi ancora in corsa per il tabellone principale del secondo Slam stagionale.

Continua a migliorare partita dopo partita Stefano Napolitano. Al termine del cammino vissuto al Masters 1000 di Roma - si è spinto al terzo turno e ha perso solo contro il finalista Nicolas Jarry - il nativo di Biella aveva fissato l'obiettivo e spiegato che solo il lavoro gli avrebbe permesso di farsi trovare pronto al Roland Garros.

Detto, fatto nel complicato match contro la giovane stella croata Dino Prizmic.

Qualificazioni Roland Garros - Avanzano Napolitano, Zeppieri, Gigante e Bellucci

Napolitano è stato bravo a recuperare il break di svantaggio nel settimo game e dominare il tie-break.

Lo stesso è accaduto nel secondo set; questa volta, però, il 29enne ha addirittura evitato il tie-break sorprendendo due volte di fila il rivale in risposta sul 2-3 e sul 4-3. Napolitano ha chiuso 7-6( 2) , 6-3 e sfiderà Shintaro Mochizuki.

Dominic Thiem non ha voluto creare alcuna polemica sulla mancata wild card - si ritirerà a fine stagione e ha disputato due finali a Parigi - e ha iniziato il suo percorso nelle qualificazioni con una rimonta( 3-6, 6-3, 6-2) ai danni di Franco Agamenone.

Avanti di un set e di un break, Matteo Gigante ha improvvisamente smarrito la via permettendo a Sascha Gueymard Wayenburg di rientrare in partita. Nel set decisivo, Gigante ha ritrovato solidità e sfruttato le sue occasioni sul 4-4 e superato l'avversario con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4.

Vince in tre set - lasciando solo due game tra secondo e terzo a Matteo Martineau - anche Mattia Bellucci. Per Gigante e Bellucci ci saranno ora rispettivamente Dalibor Svrcina e Lloyd Harris. Giulio Zeppieri ha invece portato a casa il derby con Stefano Travaglia con un netto 6-3, 6-2.

Da segnalare i successi di Hamad Medjedovic e Jozef Kovalik contro Lucas Pouille e Benoit Paire.

Impresa Rosatello contro Yuan a Rabat

Partita dalle qualificazioni al WTA 250 di Rabat, Camilla Rosatello si è tolta la soddisfazione di eliminare la testa di serie numero uno Yue Yuan.

L'italiana ha visto la rivale pareggiare i conti con un pesante 1-6, ma ha reagito alla grande nella terza frazione di gioco e siglato il break del ko sul 4-4. Quando ha servito per il match, Rosatello ha rimontato con coraggio da 15-40.