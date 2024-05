Roland Garros, Djokovic guida il seeding: Sinner e non solo, le teste di serie

In queste ore sono cominciate le qualificazioni ma c'è grande attesa per il Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam della stagione e ultimo grande torneo su terra battuta. Vedremo tra maschile e femminile tanti temi, dalle possibili riconferme di Novak Djokovic e Iga Swiatek fino a quella che potrebbe essere l'ultima volta a Parigi del ' King of Clay' Rafael Nadal.

C'è curiosità per capire se il numero due al mondo Jannik Sinner parteciperà al torneo e tiene ancora banco la lotta per il primo posto. Intanto è stata ufficializzata la lista e l'ordine delle teste di serie per il torneo, a partire appunto dalla testa di serie numero uno Novak Djokovic.

Va sottolineato che - per alcuni è cosa ovvia e per alcuni no - Djokovic e Sinner potranno scontrarsi solo in finale mentre per loro è prevista la semifinale contro uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Il calo di Daniil Medvedev al quinto posto in classifica porta così un possibile scontro ai Quarti di finale con Medvedev che potrebbe sfidare addirittura subito (ai Quarti) uno tra Sinner, Djokovic e Alcaraz. Un torneo dove bisogna fare attenzione ai cosiddetti outsider e mai come ora tennisti come Tsitsipas, Zverev o il norvegese Casper Ruud hanno una grande opportunità.

Vediamo la lista delle teste di serie nel panorama maschile:

Novak Djokovic Jannik Sinner Carlos Alcaraz Alexander Zverev Daniil Medvedev Andrey Rublev Casper Ruud Hubert Hurkacz Stefanos Tsitsipas Grigor Dimitrov Alex De Minaur Taylor Fritz Holger Rune Tommy Paul Ben Shelton Ugo Humbert Nicolas Jarry Karen Khachanov Alexander Bublik Sebastian Baez Felix Auger Aliassime Adrian Mannarino Francisco Cerundolo Alejandro Tabilo Frances Tiafoe Tallon Griekspoor Sebastian Korda Tomas Martin Etcheverry Lorenzo Musetti Arthur Fils Mariano Navone Cameron Norrie

Insomma un palcoscenico dove oltre ai big ci sono outsider posizionati in maniera molto pericolosa nel circuito, da Tsitsipas e Rune ad Humbert e tanto altro.