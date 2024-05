Chi vincerà il Roland Garros? Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic: le quote

Manca meno di una settimana al via del Roland Garros. La stagione sulla terra battuta ha visto vincere i tre Masters 1000 da tre giocatori diversi: Stefanos Tsitsipas a Monte-Carlo, Andrey Rublev a Madrid e Alexander Zverev a Roma.

Per ragioni diverse i primi tre giocatori al mondo, Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non si trovano in condizioni ottimali di forma. E ci sono dubbi sulle loro possibilità in vista del prossimo Roland Garros.

Ma quali sono le quote dei bookmakers in vista di un torneo che si presenta molto aperto? Analizziamo i dati di tre diverse agenzie di scommesse e vediamo come tutti diano al momento Carlos Alcaraz come primo favorito del torneo del singolare maschile.

Per b-win il primo favorito per il singolare maschile è Carlos Alcaraz quotato 3. Per i meno avvezzi alle scommesse giocando 10 euro sullo spagnolo vincitore del torneo se ne vincono 30. Secondo favorito è Novak Djokovic pagato 4 volte la giocata.

Terzo è Jannik Sinner con una quota a 5. Segue il neo campione di Roma Alexander Zverev a 7 poi Stefanos Tsitsipas a 8,50 e Rafael Nadal che viene pagato campione a Parigi 10 volte l'importo della propria scommessa. Segue Casper Ruud a 11, Holger Rune a 15, Daniil Medvedev a 17, Andrey Rublev a 29, poi staccatissimi Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff e Alejandro Tabilo tutti a 51.

Quote bookmakers vincente Roland Garros 2024, i dati di Lottomatica e William Hill

Analizzando i dati di Lottomatica emerge che anche qui Carlos Alcaraz è considerato il primo favorito con una quota a 2,50. A seguire Novak Djokovic pagato 3,25 e Jannik Sinner pagato 4.

Segue in quarta posizione Rafael Nadal pagato a 7,50. Un terzetto composto da Holger Rune, Alexander Zverev e Daniil Medvedev è a quota 13. Per la nota agenzia internazionale William Hill, primo favorito è Carlos Alcaraz quotato 3 volte la giocata, secondo favorito Novak Djokovic a 3,75, poi Jannik Sinner qui in tabellone a 4,33.

Segue Alexander Zverev a 7, poi Stefanos Tsitsipas a 8 e Casper Ruud a 10. In settima posizione Rafael Nadal il cui successo sarebbe pagato 11, Holger Rune è quotato 17, Daniil Medvedev 21, Andrey Rublev 23, Nicolas Jarry, fresco finalista a Roma, 41. A 51 poi Taylor Fritz, Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti.