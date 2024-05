Roland Garros 2024, ecco le wild card: c'è Richard Gasquet ma non Dominic Thiem

Il Roland Garros, secondo torneo stagionale del Grande Slam, ha annunciato le wild card. Ovvero i "permessi speciali" ad entrare in tabellone per i giocatori che non ne hanno diritto di classifica. Annunciate le wild card sia per i tabelloni principali maschili e femminili che per i tabelloni di qualificazione.

Come sempre ci sono tantissimi giocatori francesi e gli scambi con le federazioni australiana e americana. Dominic Thiem invece non ha ricevuto una wild card per il tabellone principale. Il finalista delle edizioni 2018 e 2019 sempre sconfitto da Rafael Nadal non sarà direttamente in tabellone nell'ultimo anno ufficiale di gare visto che ha comunicato che si ritirerà a fine anno.

Se vorrà provare a entrare un'ultima volta in tabellone a Parigi dovrà passare per le qualificazioni visto che oggi si trova al numero 117 della classifica mondiale.

Le wild card per i tabelloni maschili e femminili del Roland Garros

Come detto la quasi totalità delle wild card è stata assegnata ai giocatori francesi con le eccezioni ricambiate poi all'Australian Open e all'Us Open di giocatori australiani e americani.

Tra le donne le wild card sono state assegnate a Alizé Cornet che qui chiuderà la carriera, a Fiona Ferro, Elsa Jacquemot, Kristina Mladenovic, Chloé Paquet e Jessica Ponchet. La wild card australiana va ad Ajla Tomljanovic, quella americana a Sachia Vickery.

Nel singolare maschile le wild card vanno a Terence Atmane, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Harold Mayot, Giovanni Mpetshi Perricard e Alexandre Muller. Wild card australiana a Adam Walton e all'americano Nicolas Moreno de Alboran.

Per il tabellone di qualificazione femminile wild card a Sarah Iliev, Séléna Janicijevic, Manon Leonard, Astrid Lew Yan Foon, Jenny Lim, Dapjnée Mpetshi Perricard, Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, Margaux Rouvroy e Alice Tubello.

Per il tabellone di qualificazione maschile wild card a Clément Chidekh, Gabriel Debru, Mathys Erhard, Antoine Escoffier, Thomas Faurel, Arthur Gea, Sascha Gueymard Wayenburg, Maé Malige e Théo Papalamis.