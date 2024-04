Entry list Roland Garros - Swiatek la favorita numero uno. 4 le italiane in tabellone

Ecco l'entry list diffusa dagli organizzatori, che mette fuori solo di alcuni posti Sara Errani: in caso di nuove rinunce, l'italiana potrà entrare di diritto nel main draw.

Una di queste non sarà presente: Karolina Muchova, finalista del 2023, non parteciperà a causa di un infortunio al polso destro che l'ha costretta di recente a operarsi. 4 le italiani ai nastri di partenza: Jasmine Paolini che vuole dare seguito a un ottimo inizio di stagione, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, già semifinalista sulla terra rossa francese.

Iga Swiatek contro tutti? Sembra essere questa la battaglia annunciata al Roland Garros, torneo vinto proprio dalla numero uno polacca nelle ultime due edizioni. La nativa di Varsavia cercherà il tris a Parigi, in attesa di giocarsi una medaglia olimpica in estate sugli stessi campi, mentre la concorrenza proverà ancora una volta a impedirle di alzare il prestigioso trofeo.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD